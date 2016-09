Skulle unngå vedlikehold ved å bruke ubehandlet tre - nå råtner fasadene

Da Jåttå videregående skole i Stavanger ble bygget i 2007 falt valget av fasademateriale på Osp. Tresorten skulle fremme norsk tre, og føre til minimalt behov for vedlikehold.

Nå, ni år senere, viser det seg at trefasaden er alt annet enn vedlikeholdsfri.

– Allerede for tre år siden så vi at deler av fasaden begynte å bule ut, og i dag er flere av bordene som har begynt å råtne, til tross for at dette skulle være en tresort som ikke skulle gjøre det, forteller rektor Tove Vatsvåg Nylund ved Jettå Videregående til Teknisk Ukeblad.

Kartlegger skadeomfang

Skolen er omtalt flere ganger i Rogalands avis, som var først ute med å ta opp problemstillingen.

Bygg- og eiendomssjef i Rogaland Fylkeskommune, Heidi Klaveness, har vært ute på befaring av skolen. Hun forteller at fylkeskommunen jobber med å kartlegge skadene på fasaden, og se på muligheter for hvordan man skal rette dem opp.

– Vi har vært på befaring på skolen, men er foreløpig ikke sikre på hvordan og hvorfor skadene har oppstått, sier hun.

Klaveness bekrefter at årsaken til valg av osp som fasademateriale var at det skulle være vedlikeholdsfritt.

– Siden treverket er ubehandlet skulle det være vedlikeholdsfritt, det har det jo vist seg å ikke være, sier hun.

Ni år gamle Jåttå videregående i Stavanger har allerede problemer med både misfarging, råte og bulende bord. Foto: Carina Johansen

Kostbare feil

Jåttå er ikke den eneste skolen med fasadeproblemer i Rogaland.

Seks år gamle Vågen skole har tilsvarende problem med den delen av fasaden som består av sibirsk lerk. Også her var målet med materialvalget å unngå vedlikeholdsbehov.

Klaveness forteller at Fylkeskommunen nå har bedt om bistand fra Treteknisk for å finne årsaken til skadene på de to skolene, samt å finne løsningen på hva de skal gjøre med de to fasadene.

– Fasadene er rent estetiske, og fører i ingen av de to tilfellene til skader som påvirker byggene inne, men det er klart at vi må gjøre noe med de uansett, sier hun.

De to skolene kostet henholdsvis 844 millioner kroner og 400 millioner kroner for seks og ni år siden.

– Dette er kostbare bygg, og det vil koste mye om vi blir nødt til å bytte ut alt treverket allerede, sier hun.

Skyver ansvaret videre

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Rambøll Norge som har prosjektert Jåttå videregående og Link Signatur som har prosjektert Vågen. Ingen av selskapene ønsker å kommentere fasadeproblemene.

Rambøll viser til at materialvalg til Jåttå ble tatt av arkitekt Henning Larsen Architects.

Arkitektselskapet på sin side ønsker heller ikke å kommentere problemene, men understreker at fasaden burde hatt en langt lengre levetid enn det som er tilfellet på Jåttå og viser til leverandør av treverket, Byggmester Sagen.

Teknisk ukeblad har ikke lyktes i å få svar fra Byggmester Sagen.

Flere bord på Jåttå videregående har knukket rett av på grunn av råte. Foto: Carina Johansen

Må unngå fukt

Hvorfor treverket på de to skolene råtner er foreløpig uklart.

Forskningsleder Per Otto Flæte ved Treteknisk, skal ut på befaring av skolene i løpet av kort tid. Han forteller at ubehandlet tre i utgangspunktet egner seg godt som fasademateriale på større bygg.

– Ubehandlet tre er mye brukt og vil i mange tilfeller fungere veldig godt. Når det oppstår problemer skyldes det sjeldent treet i seg selv, men dårlig prosjektering, sier han.

Hovedårsaken til råte i ubehandlet tre, er ifølge Flæte, fukt.

– I de tilfellene der treet råtner er det i all hovedsak fordi treet aldri får tørket helt. Man er avhengig av en prosjektering som leder vann raskt bort fra fasaden sånn at kledningen får muligheten til å tørke mellom hver gang det regner, forklarer han.

Store deler av fasaden på Jåttå har tydelige skader. Foto: Carina Johansen

Kan brukes overalt

Flæte mener ubehandlet tre kan egne seg over hele landet, men sier det er enklest å bruke i de områdene med lite nedbør.

– Det er mer faglig utfordrende å bruke ubehandlet tre i veldig fuktige områder, men det lar seg løse, sier han.

Og legger til at levetiden på fasader av ubehandlet tre skal være mye lengre enn på de to skolene.

– Det er ingenting i veien for at ubehandlede trefasader skal vare i 50 til 60 år. I en del tilfeller skal de kunne vare i opp til 100 år, med godt nok vedlikehold, sier han.

Buler: Fylkeskommunen har tatt kontakt med Treteknisk for å finne årsaken til hvorfor den ubehandlede trefasaden allerede etter få åt begynte å bule. Foto: Carina Johansen

Avgjørende med design

Flæte får støtte av forskningsleder Petra Rüther i Sintef byggforsk, som sier ubehandlet tre skal ha langt lengre levetid enn på de to skolene.

– Generelt råtner trevirke når det er svært fuktig over veldig lang tid. At det begynner å råtne etter allerede seks og ni år kan tyde på at fasadene er designet slikt at bordene aldri får tørke ut tilstrekkelig, sier hun.

Rüther har sett biler av de to skolene, som viser at flere bord er bøyd som følge av skadene.

– Det gjør at men tilfører spenninger og ødelegger fiberstrukturen. Dermed blir det tatt opp enda mer fukt, sier hun.

Flere bord på Vågen videregående er tydelig råtne mindre enn seks år etter at skolen ble ført opp. Foto: Carina Johansen

Skylder ikke på materialer

Uten å ha sett skolene i virkeligheten er det vanskelig for Rüther å si hva skadene skyldes.

Hun mener imidlertid ikke nødvendigvis at det er valgt feil materiale til skolefasadene.

– Har man et godt gjennomtenkt design trenger man ikke nødvendigvis ha den beste "kvaliteten" på treet, men bruker man både materialer som ikke er godt egnet og har i tillegg design som gjør at trevirke ikke får tørke, vil de to forsterke hverandre og gjør at råteskader oppstår allerede etter kort tid, forklarer hun.

Og legger til at man også ved brukt kjerneved av furu eller impregnert trevirke ville fått rådeskader etter hvert.

– Det ville bare tatt veldig mye lengre tid.

