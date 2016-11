Ingeniør advarte i to år om rasutsatt område

Allerede for to år siden varslet sivilingeniør Stein H. Stokkebø om faren for skred i området i Sørum hvor tre litauere på på 43, 27 og 47 trolig mistet livet torsdag.

De antatt omkomne skal ifølge politiet ha drevet skogsarbeid i området da raset gikk, ifølge NTB. Litauerne er foreløpig ikke funnet.

– Jeg har sett faresignaler flere steder i dette området, jeg har forklart for Sørum kommune hva som kommer til å skje, og hvorfor. Senest for kort tid siden oppsummerte jeg dette. Jeg anså sjansen for stor for at noe ville skje nå i 2016, sier daglig leder Stein H. Stokkebø i Stokkebø Competanse til Romerikes Blad.

Han sier han i ett til to år har advart Sørum kommune om at noe slikt kunne skje, med referanse til et sikringsprosjekt han er involvert i området.

Ifølge sivilingeniøren er ikke raset et kvikkleireras, men vann som har bygget seg opp inne i massene og som plutselig har brutt gjennom overflaten. Dette ble tilbakevist fredag ettermiddag, da Norges vassdrags- og energidirektorat konkluderte med at skredet var et kvikkleireras.

– Det er mye finsand i massene, noe som gjør slike bruddsituasjoner vanlige. Nå har det akkurat vært anleggsmaskiner i rasområdet, og dette har ventelig provosert selve fundamentet. Så skjer det som skjedde torsdag ettermiddag, sier han til Romerikes blad.

Skal ha forklart hva som skulle til

Han var senest i kontakt med kommunen for et par uker siden, i forbindelse med et sikringsprosjekt for å fylle igjen mot jordene og opp mot et sted som heter Hønsebekken.

Fakta om raset på Romerike * Torsdag ettermiddag 10. november gikk et stort kvikkleireras i Sørum på Romerike. Meldingen om raset kom klokka 15.45. * Raset var minst 400 meter bredt og nesten 300 meter langt. Det dreier seg om et kvikkleireras, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). * Tre litauiske menn på 47, 43 og 27 år er antatt omkommet, men ikke funnet. De drev skogsarbeid i området. Tre personer klarte å komme seg unna raset. Også en traktor forsvant i jordmassene. * I 1985 gikk et stort ras rett i nærheten, ifølge Romerikes Blad. * Kart fra Norges geografiske undersøkelser (NGU) viser at skredområdet er utsatt for nettopp leirskred og plassert i risikoklasse 3 på en skala fra 0 til 5. (©NTB)

Stokkebø mener han har forklart for kommunen hva som skal til, nemlig å fylle igjen ravinene. Det er det som skal til i ravinene på Romerike, mener han, ifølge Romerikes blad.

Ifølge Stokkebø har han jobbet for Hagen gjenvinning og en grunneier i nabolaget.

Både Stokkebø, Hagen og grunneieren har vært i møter med kommunen der det er blitt advart og gitt råd om tiltak.

Det skal være utarbeidet rapporter som dokumenterer advarslene. Kommunen skal ha besvart advarslene og rådene med å engasjere enda flere og andre geoteknikere.

Bekrefter advarslene

Arild Hagen i Hagen Gjenvinning sier til Romerikes blad at det stemmer at det er et slikt oppdrag, og at de er i en søknadsprosess med Sørum kommune.

– Men det som kan sies, er at Sørum kommune har fått mange advarsler fra geologer, sier Arild Hagen til bladet.

Teknisk Ukeblad har kontaktet Stokkebø for utdypende kommentarer. Han ønsker ikke å utdype saken mer enn han allerede har gjort.

Firmaet Stokkebø jobber blant annet med ras- og støysikring, erosjons- og flomsikring og miljøteknikk.

- Alvorlige påstander

Sørum-ordfører Marianne Grimstad-Hansen sier til VG at kommunen i første omgang nå vil avvente rapport fra geologer som undersøker rasområdet.

Hun kunne fredag ikke si hvilke advarsler kommunen har fått, men sier følgende til VG:

– Store deler av Romerike har vanskelige grunnforhold. Vi er veldig godt kjent med at det mange steder er sand og løsmasser i grunnen, sier ordføreren.

Grimstad-Hansen karakteriserer påstandene til Stokkebø som «grove».

– Dette er veldig alvorlige påstander. Men akkurat nå handler alt om å få kontroll på situasjonen og trygge området for dem som bor der, og ta hånd om de pårørende, sier Hansen til NTB.

Ordføreren sier de skal komme til bunns i hva kommunen har gjort og hvilke advarsler de har fått, men sier samtidig at dette arbeidet vil komme til å ta tid.

Fare for nye ras

Geologer fra NVE opplyste torsdag kveld at det fortsatt er flytende masser og fare for nye ras i området. Advarselen ble gjentatt av politiet fredag morgen.

Politiet undersøker nå i samarbeid med geologer om det er forsvarlig å iverksette søk etter de tre litauerne, melder NTB.

Politiet har opplyst at det har pågått skogsarbeid i området. Tre personer som befant seg i nærheten eller i raset, klarte å komme seg vekk. Det var disse personene som varslet politiet om at tre personer er savnet.

En traktor som ble brukt i skogsarbeidet ble også tatt i raset.