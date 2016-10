I fjor ble de saksøkt av FMC. I år trakk den største investoren seg ut. Nå har vinden snudd

Notodden: Jo mindre fartøy du trenger for å gjøre en jobb med oljebrønner under vann, jo mer penger sparer du.

Dette er kjernen i forretningsideen til de fire gründerne bak Optime Subsea Services på Notodden.

De fire startet opp mens oljeprisen var i fritt fall - og mener det var en fordel.

– Det er gode tider for folk som vil kjøpe utstyr i oljebransjen, mener de.

Fra gruveindustrien

De karakteristiske gule subsea-rammene har ennå ikke kommet inn i verkstedhallen som ligger ved bredden av Skiensvassdraget. Men rundt står komponenter som skal settes sammen til Optimes første modul.

– Disse ventilene har vi fått fra gruveindustrien, forteller Tor-Øystein Carlsen.

Sivilingeniøren viser frem noen ventiler som er montert til slanger. Han forteller at det er mye likt mellom gruveindustri og subsea.

Gründerne skal bruke ferdig testet og kvalifisert utstyr som allerede er i markedet, men sette det sammen på en ny måte.

Ventiler opprinnelig fra gruveindustrien skal inn i gründernes subsea-system. Foto: Roald Ramsdal

En sentral komponent i systemet er også en undervannspumpe utviklet her i Telemark. Den gjør det nemlig mulig for gründerne å slippe store navlestrenger med hydraulikk ned til utstyret de skal sende ned på havbunnen. De trenger kun å føre strøm ned til utstyret. (Se VR-video øverst)

Her tester de en 13 år gammel ide: I en av Norges sterkeste tidevannsstrømmer

Værskifte

Det har vært tøffe tider for gründerne. I fjor ble de saksøkt av giganten FMC, som de tidligere jobbet for. I vår solgte den største aksjonæren DeepOcean seg ut med tap.

Men nå har vinden snudd. Striden med FMC er begravet etter et forlik og tirsdag kunne de legge frem glade nyheter på en pressekonferanse på Notodden.

Selskapet slår seg sammen med ingeniørselskapet Telemark Technologies og får inn frisk kapital fra investor Kjetil Holta.

Pengene gjør det mulig for gründerne å starte byggingen av den første modulen til systemet. Fra ingeniørselskapet får de også tilgang til teknologi som pumpen nevnt over.

Norsk ingeniørgigant: Søker patent på robotdrevet oljeplattform

Pluggeboom

Gründerne sammenlikner systemet de utvikler med lego. Ulike moduler kan gjøre ulike jobber på en oljebrønn under vann. Det går under navnet multiCompletionSystem.

Men gründerne starter med byggeklossen som de tror kan gi mest penger.

De sikter de seg inn på ryddejobben som må gjøres etter oljeinstallasjoner på havbunnen - såkalt Plug & Abandonment. Altså jobben med å lage en varig plugg i brønnen og stenge den for godt.

– Vi bygger den rimeligste modulen som vi mener har størst verdi i markedet, sier Thor Arne Løvland om pluggemodulen.

– Vi tror vi er den eneste som bygger en modul på spekulasjon, sier Trond Løkka.

De startet med seismikk: Nå er Oljefondet og USAs forsvar kunder

Bruk av skip istedenfor rigger, og minst mulig skip, er nøkkelen i Optime Subsea Services' planer. Foto: Optime Subsea Services

– Sparer 7-12 millioner dollar

I dag gjør dyre rigger denne jobben for oljeselskapene. Permanent plugging er aldri gjort fra skip, ifølge gründerne.

Ved å gjøre denne jobben med gründernes utstyr fra et skip, så anslår de at oljeselskapene kan spare 7-12 millioner dollar per brønn som skal plugges permanent.

- Det er enormt mye penger, sier daglig leder Jan-Fredrik Carlsen.

Istedenfor å rigg til å plugge brønnene permanent, så vil de bruke et såkalt Kategori A-fartøy (110-130 meter).

Konsekvens av oljekrisen: Antall oljegründere har eksplodert

– Nok til alle

Selskapet er langt fra alene om å tilby teknologi til pluggemarkedet. Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt det norske selskapet Hydrawell, som kuttet tiden det tar å plugge en brønn fra 11 til 3 dager.

Optime er imidlertid ikke redde for konkurranse. De omtaler plugging som den neste boomen i oljebransjen.

– Det er et kappløp. Men det er nok til alle her, sier teknologisjef Trond Løkka.

Teknisk Ukeblad har omtalt hvordan det kan ta 15 rigger 40 år å plugge alle brønnene på norsk sokkel.

- Klar i 2017

Målet deres er å ha den første modulen klar i løpet av 2017, og de forteller at de er godt i gang.

Systemet kan ikke bare brukes til plugging, men med ulike moduler skal det kunne gjøre mange typer arbeid på subsea oljebrønner.

Gründerne anslår at de kan spare oljeselskapene for 1-2 millioner dollar per undervannsinstallasjon av vertikale juletrær.

Planen deres er å bygge systemet, eie det og leie det ut til oljeselskaper. De har allerede etablert kontor i Houston og er i kontakt med flere store operatørselskaper.

– Vi bygger i nedgangstidene, slår Jan-Fredrik Carlsen fast.