Ble saksøkt av eks-arbeidsgiver - måtte signere hemmelig avtale for å redde gründerdrømmen

Sivilingeniørene Jan-Fredrik Carlsen, Thor Arne Løvland, Tor-Øystein Carlsen og Trond Løkka sluttet i subseagiganten FMC for å forfølge gründerdrømmen.

Rett før jul i fjor ble de personlig saksøkt av deres tidligere arbeidsgiver. FMC beskyldte dem for å ha brukt teknologi og kunnskap som tilhører giganten.

– Vi mener her at det ikke grunnlag for søksmål fordi løsningene i patentsøknadene er nådd frem til etter avsluttet arbeidsforhold hos FMC, uttalte gründer Jan-Fredrik Carlsen til Teknisk Ukeblad i vår.

Gründerne startet selskapet Optime Subsea Services, som utvikler verktøy for å installere utstyr på undervannsbrønner, langt billigere enn med dagens løsninger.

Mistet teknologi

Etter planen skulle FMC møtt de fire gründerne i Oslo tingrett i januar. Nå i september ble saken lagt på hylla, men ikke uten at forliket hadde en pris for gründerne.

Gründerne ble tilsynelatende presset til å si fra seg eiendomsretten til teknologien de søkte patent på.

Patentstyret fikk beskjed om å overføre gründernes patentsøknader til FMC. Det skjedde samme dag som Oslo tingrett hevet saken mot de fire, viser offentlige dokumenter.

FMC truet gründerne med erstatningskrav og saksomkostninger, men gikk bort fra dette etter at gründerne var villige til å gi fra seg patentsøknadene.

- Hadde ikke økonomi

Daglig leder Jan-Fredrik Carlsen i Optime kan ikke svare på Teknisk Ukeblads spørsmål om innholdet i forliket, men han forteller at prosessen har vært tøff.

- Det har vært svært krevende for et lite selskap og fire enkeltpersoner å være saksøkt av en større aktør. Vi har erfart at rettsvesenet ikke nødvendigvis tar hensyn til kostnadene og tiden det krever for å kjøre en sak, forteller han.

- Vi kom tilslutt til det punktet hvor vi ikke hadde økonomi eller tid til å kjøre saken videre, forteller han.

Han vil ikke svare på i hvilken grad de fire ble presset av FMC. Advokaten deres, Magnus Hauge Greaker i advokatfirmaet Thommessen vil heller ikke besvare spørsmål rundt dette.

Hemmelig avtale

Selve forliket er konfidensielt, og Carlsen viser til en felles uttalelse fra partene:

«FMC Kongsberg Subsea AS og Optime Subsea Services AS sammen med fire tidligere ansatte i FMC Kongsberg Subsea AS kan bekrefte at en rettssak om eierskap til visse patentsøknader og krav om erstatning er endelig avgjort ved forlik mellom partene. Som del av forliket er de omtvistede patentsøknadene i Norge og utlandet overført til FMC Kongsberg Subsea AS, mens FMC Kongsberg Subsea AS har frafalt sitt krav om erstatning og innvilget Optime Subsea Services AS ikke-eksklusive vederlagsfrie lisenser til å utnytte to oppfinnelser angitt i patentsøknadene. Partene har derfor blitt enige om å heve den verserende rettssaken for Oslo tingrett.»

FMC vil heller ikke svare på om de presset gründerne eller hvorfor de saksøkte de tidligere ansatte. Kommunikasjonssjef Kjersti Løken viser til den felles uttalelsen fra partene.

Vil bygge videre

Gründerne får altså lov til å bruke to oppfinnelser videre, selv om de tilhører FMC på papiret.

- Ved å inngå dette forliket kan vi nå ha full fokus på å bygge vår teknologi, strategi og selskap videre, samt fortsette arbeidet med andre løsninger som vil drive kostnadene innenfor subsea operasjoner ytterligere ned, forteller Carlsen.

Gründernes selskap, Optime Subsea Services ble startet på Notodden i januar 2015.

Konseptet dere går blant annet ut på å bruke mindre og rimeligere fartøy til installasjoner på havbunnen, fremfor rigger.

– Med vår teknologi kan disse operasjonene utføres fra lette, små fartøyer, noe som vil gi en direkte kostbesparelse på omtrent to million dollar per installasjon av subsea ventiltre, uttalte selskapets styreleder Thor Arne Løvland da Teknisk Ukeblad møtte ham i under oljemessen OTC i Houston i 2015. Les resten av intervjuet om teknologien her.