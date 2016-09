Subsea-gründer fikk kopiert 78 GB sensitive eposter og dokumenter hos Siemens

I fjor vår kom namsmannen på uanmeldt besøk hos Siemens' Stavanger-kontor.

De dro med 78 GB kopierte data. Blant annet eposter og hjemmeområder til flere ansatte.

Bak razziaen stod oppfinneren Torfinn Borsheims selskap Subsea Solutions.

De mistenker at Siemens har brukt deres forretningshemmeligheter og ba domstolen om å sikre bevis.

- Det er viktig for oss å beskytte vår teknologi og de produktene vi har. Når vi får mistanke om at noen har benyttet seg av dette, så ønsker vi å sjekke det opp, og det er det vi gjør her, sier Per Olaf Hustad, som er styreleder i datterselskapet Subsea Smart Solutions.

Brikke i undervannsfabrikken

Teknologien de strides om, er en helt sentral brikke i oljeselskapenes drøm om en undervannsfabrikk. Den kan også brukes til vanlige subsea brønner. Det er en innretning som leverer hydraulisk kraft på havbunnen til styring av ventiltrær, en såkalt SHPU.

Slik slipper man å ha hydraulikk i kablene ned til utstyret på havbunnen, og kan spare store summer. Subsea Solutions mistenker at Siemens krenker deres teknologirettigheter for et slikt system.

- Utstyret er ut fra det vi har sett og hørt er veldig likt det vi har patent på, sier Hustad.

- Snyltet

Flere rettsdokumenter gir innblikk i den til nå ukjente krangelen mellom elektrogiganten og det lille gründerselskapet.

Siemens er blant annet beskyldt for å ha «snyltet på det tid- og kostnadskrevende innovasjonsarbeidet som Subsea Solutions har utført».

I saken er også Statoil blitt beskyldt for å ha lekket konfidensiell informasjon om oppfinnerens løsning til Siemens.

- Det er ikke naturlig for Statoil å kommentere en sak vi ikke er part i og som er under behandling i rettssystemet, skriver Statoils pressetalsmann Ola Anders Skauby.

Statoil og Siemens er også blitt beskyldt for sammen å ha gått «til angrep» på subseagründerens patenter.

Siemens avviser alle påstandene:

- Siemens har ikke mottatt, og derved heller ikke utnyttet, noe konfidensiell informasjon tilhørende Subsea Solutions, skriver Lars-Einar Petterson, informasjonssjef i Siemens.

Vil lese e-poster fra Statoil

Oslo tingrett bestemte i fjor sommer at en uavhengig ekspert skal granske de kopierte epostene og dokumentene, for å se hva som er relevant for saken. Deretter skal retten bestemme hva oppfinnerens selskap skal få se.

- Det er viktig å understreke at dette er en bevissikringssak, og domstolene har ikke tatt stilling til om det er hold i påstandene fra Subsea Solutions, skriver Petterson i Siemens.

Eksperten skulle særlig søke etter e-post mellom Statoil og Siemens om SHPU-løsninger, ba gründerselskapet retten om.

«Uopprettelig skade»

Siemens kjemper mot avgjørelsen. De frykter for å miste hemmeligheter.

«For Siemens innebærer dette en risiko for uopprettelig skade ved at Siemens' bedriftshemmeligheter gjøres kjent for en mulig framtidig konkurrent», argumenterte selskapet i en anke.

«Det er naturlig at et selskap reagerer og gjør motstand mot at deres lokaler og datamaskiner invaderes», heter det i ankeavgjørelsen - uten at Siemens ble hørt.

De har nå gått til Høyesterett for å hindre at det kopierte materialet blir gjennomgått.

- Verdifulle bedriftshemmeligheter

Selskapet mener avgjørelsen til lagmannsretten bygger på feil forståelse av reglene for bevissikring.

- Utfallet av saken har derfor stor prinsipiell betydning for norske teknologibedrifter, og det er i vår og allmennhetens interesse at vi prøver saken i Høyesterett, skriver informasjonssjefen.

De mener at dersom avgjørelsen blir stående, så vil terskelen for å beslutte bevissikring senkes.

- Dette kan medføre at teknologiselskaper, som kanskje selv ikke har tilstrekkelige ressurser til utvikling, bruker et slikt middel for å få tilgang til verdifulle bedriftshemmeligheter tilhørende deres konkurrenter, skriver Petterson.

- David mot Goliat

- Vi vet ikke hva som skjer, vi har bedt om å få se materialet. Dette har vi fått medhold i fra tingrett og lagmannsrett, og nå får vi se om Høyesterett tar saken videre, sier Hustad i gründerselskapet.

Han forteller at det er tøft for den lille bedriften å kjøre saken mot giganten. Den tar mye tid og ressurser. Samtidig er det vanskelig for dem å komme inn i markedet med en slik sak som ikke er avgjort.

- Vi ønsker å få avgjort dette raskt. Vi føler at dette er David mot Goliat. Det er noen som har litt flere ressurser og litt flere advokater enn andre, sier Hustad.