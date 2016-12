Her er årsaken til at ladesikkerhet er blitt et hett tema i havarikommisjonen

Underdimensjonert og feilmontert ledningssystem som førte til varmeutvikling, irring, krypstrømmer og serielysbue.

Det var den direkte årsaken til at fire Volvo 7900 hybridbusser tok fyr mens de sto til lading på Furubakken ved Bekkestua i Bærum 25. januar i år.

Det skriver Statens havarikommisjon for transport (SHT) i rapporten som ble offentliggjort mandag.

Ikke ladbare hybrider

Brannen startet i en av bussene og spredte seg til tre andre som sto parkert ved siden av.

Selv om bussene ikke var i drift da de tok fyr, slik at brannen ikke defineres som en trafikkulykke, har havarikommisjonen på eget initiativ valgt å undersøke brannen.

SHT påpeker at antall kjøretøy som kan og må kobles til eksternt strømnett vil øke i tiden fremover og dette vil forsterke behovet for oppfølging.

– Det må derfor rettes fokus på sikkerheten ved dette for å forebygge nye branner eller hendelser, skriver SHT i rapporten.

Koblet til strømanlegg

Hybridbussene, som hadde vært driftet av Nettbuss siden 2013, sto altså til lading og var koblet til et strømanlegg med 230 V nettspenning da brannen oppsto. Bussene ble vanligvis koblet til to ganger om dagen.

Volvo 7900 hybrid er en parallellhybrid der en firesylindret, femliters dieselmotor (177 kW/918 Nm) har selskap av en elmotor som yter 120 kW/800 Nm. Den har vært på markedet siden 2009. Det vesle 1,2 kWh litiumionebatteriet kan altså ikke lades på forhånd.

Det var altså ikke driftsbatteriet som ble ladet. Samtidig kan det faktum at dette var hybridbusser indirekte ha medvirket til brannen, ettersom noe av strømmen gikk til oppvarming av litiumionebatteriet.

Den eksterne strømtilførselen forsynte bussenes kupévarmeanlegg, dieselmotorens vannvarmer, ladning av startbatterier til bussen, samt en varmekabel for utvendig oppvarming av litiumionebatteriene - noe som til sammen trakk cirka 3.900 watt.

Ble aldri bedt om dokumentasjon

Det ble ved undersøkelsen av den faste elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i bussen funnet at vern, skjøteutstyr og Defa-ledningssystem ikke var tilpasset den tilkoblede effekten.

– Slitasje i koblingspunkt og smøring av kontakter tyder på at sikkerhetsoppfølgingen av dette utstyret var mangelfullt, både fra busseierens og brukernes side. Ledningsnett, koblingspunkter og skjøteledd og forbrukere til sammen, utgjorde et marginalisert anlegg. I tillegg var skjøteledd bak 309-støpselet i fronten feilaktig fabrikkplassert i et korrosivt miljø, skriver havarikommisjonen.

Arnestedet ble påvist å være høyre side foran på buss nummer en, sentrert i dettebildet. Foto: SHT

309-støpselets plassering i fronten gjorde det også utsatt for kollisjonsskader. Bussen som først tok fyr hadde vært borti flere mindre kollisjoner.

Fire dager etter brannen sendte Volvo ut et sikkerhetsdirektiv som krevde omkobling av Defa-anlegget på alle hybrider i Norge, grunnet fare for vannintrengning og overlast.

Demontert skjøteledd (T-stykke), med skader og irr, i referansebussens front, montertuskjermet fra veimiljøet og i parallelle slynger. Foto: SHT

I den nye rapporten fremmes det to sikkerhetstilrådinger. Den ene går til Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Havarikommisjonen mener at disse bør forbedre og samordne godkjenning og kontroll av utstyr for ekstern strømforsyning i kjøretøy.

Den tilrådingen går til Volvo som må forbedre sine monteringsrutiner.

– Det var ikke framlagt noen samsvarserklæring som dokumenterer at denne montasjen var i henhold til forskriftene. Selv om ingen offentlig myndighet har etterspurt denne ved godkjenning eller kontroll av bussene, er utarbeidelsen av dokumentet viktig for å ivareta kvalitet og sikkerhet ved slike montasjer samtidig som det oppfyller et forskriftskrav, skriver SHT.