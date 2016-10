Hafslund nekter å gi fra seg plusskunde-data

Monopolselskapet Hafslund Nett nekter å gi ut data som gjør det mulig for selskapet Otovo å kjøpe overskuddskraft fra såkalte plusskunder med solceller på taket.

– Kundene våre går dermed glipp av muligheten til å selge strømmen sin til en høyere pris, sier produktsjef Simen Fure Jørgensen i Otovo til Teknisk Ukeblad.

Selskapets forretningsidé er å ordne solpaneler på takene til hjem og bedrifter og hjelpe dem med å selge strømmen de ikke bruker.

Hindrer markedsadgang

Da selskapet kontaktet Hafslund Nett for å få oversendt informasjon om overskuddskraft per time, var svaret nei.

– I dialogen gjorde Hafslund Nett det tydelig at de ikke kom til å levere ut den nødvendige informasjonen, eller i det hele tatt samarbeide med Otovo på dette området. Dermed er markedsadgangen for Otovo effektivt hindret, skriver Otovo i en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Otovo har allerede inngått avtale med en plusskunde, og skriver at de trenger tilgang til data så snart som mulig for å kunne overholde avtalen.

NVE støtter Otovo

NVE ba denne uken Hafslund Nett om å kommentere saken, men understreket at plusskundene selv kan velge å inngå avtale med kraftleverandører, og ikke kun med nettselskapet.

PLUSSKUNDEORDNINGEN Skal gjøre det enklere å bruke strøm man selv produserer, ved at eierne av solcelleanlegg får felles måling av og avregning av innmating og uttak.

Dermed slipper de å betale forbrukstariff for strømmen de selv produserer og bruker, og innmatingstariff for overskuddsstrømmen de slipper ut på nettet.

Innmatet effekt i tilknytningspunktet kan ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. Kilde: NVE

– Dispensasjonen i 2010 var et unntak fra prinsippet om at nettselskapene skal utføre monopoloppgaver, mens kjøp og salg av kraft er en oppgave som håndteres i markedet. Den frivillige plusskundeordningen innebar at nettselskapet fikk lov å kjøpe overskuddskraften fra plusskunder selv om dette ikke er å anse som en monopoloppgave. Kunden har likevel anledning til å velge en kraftleverandør for både kjøp og salg av kraft, sier seniorrådgiver Bjørnar Fladen i NVE til Teknisk Ukeblad.

– Så her skulle Otovo fått informasjonen av Hafslund?

– Ja. Det er riktignok noen systemer og meldinger som gir nettselskapene noen utfordringer, ser vi. Men prinsippet er at nettselskapet skal legge til rette for at alle kunder skal kunne velge sin egen kraftleverandør som kjøper og selger av kraft, sier han.

Hafslund står på sitt

Hafslund Netts kommunikasjonssjef Morten Schau hevder overfor Teknisk Ukeblad likevel at det kun er nettselskapene som kan inngå en frivillig avtale med plusskundene om kjøp av overskuddskraft, og viser til dispensasjonen NVE ga i 2010.

«Vår forståelse er at det først er når forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2017 at plusskundene kan inngå avtale med sin kraftleverandør», skriver han til Teknisk Ukeblad.

– Lite rasjonelt

Hafslund Nett har ifølge Schau inngått 170 plusskundeavtaler, med alle de som har bedt om det.

Plusskunder som ønsker en annen ordning nå må ifølge Hafslund Nett etablere seg som en ordinær kraftleverandør «og ha en balanseansvarlig».

Schau mener det er riktigere å legge om regelverket for plusskunder og håndteringen av gjennomfakturering for denne gruppen på ett og samme tidspunkt, 1. januar 2017.

«Å etablere en ny spesialordning for plusskunder før den nye forskriften trer i kraft ved årsskiftet er lite rasjonelt, og krever mye unødvendig manuelt arbeid», skriver Schau.

