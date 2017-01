Problemene på den skandalebefengte Goliat-plattformen fortsetter. Ikke bare er produksjonen stengt ned på grunn av trøbbel med det som skulle bli industriens sikreste lossesystem: Nå har norske myndigheter ved Petroleumstilsynet (Ptil) avdekket en lang rekke alvorlige brudd på regelverket.

Dette kommer frem i to ferske rapporter: En rapport etter granskning av en arbeidsulykke i fjor, samt en rapport etter tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning.

– Vi er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat-feltet og har nå gitt selskapet varsel om pålegg. Varselet og vår bekymring bygger både på enkeltfunn og en samlet vurdering av situasjonen, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i en melding.

– Svak evne fra Eni

Rapportene fra Ptil fører nå til at Goliat-operatør Eni har fått varslet to pålegg fra myndighetene. Et pålegg blir sett på som en sterk reaksjonsform fra Ptil.

Tilsynet på Goliat har vist bedringer på enkelte punkt, men også store problemer.

- Vi ser at det har vært god utvikling i dialogen mellom arbeidstagere og ledelse, og som følge av mange tidligere forhold og hendelser har Eni etablert et prosjekt for forbedringer innen organisasjon og operasjonelle forhold, sier Anne Myhrvold i meldingen.

- Samtidig ser vi at Eni har vist en svak evne til å gjennomføre oppsatte planer. Vi ser også at det stadig identifiseres nye funn og svakheter på innretningen, i styringssystemet og i organisasjonen. Det er bekymringsfullt at det fortsatt er en stor arbeidsmengde knyttet til ferdigstilling, modifikasjoner og samtidig drift på Goliat. Pålegget vårt handler derfor om at Eni må revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat, heter det videre.

Myhrvold sier at de kommer til å fortsette sin tette oppfølging av Eni og Goliat fremover, noe Teknisk Ukeblad har skrevet om tidligere. Blant annet skal det føres tilsyn på Eni i hele 2017.

Arbeidsulykken

Det var i juni i fjor at en dekksoperatør skadet seg alvorlig da han ble truffet i hodet av en gjenstand under innspoling av et ståltau.

Granskningen har nå avdekket flere brudd på regelverket.

– Blant annet manglende og mangelfulle barrierer og tiltak som ellers kunne ha hindret den alvorlige hendelsen. En rekke bakenforliggende årsaker, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, har dermed bidratt til at ulykken kunne skje, heter det i rapporten.

Det kommer for øvrig frem i rapporten om arbeidsmiljø at det bare baller på seg med flere feil på plattformen.

– Goliat har en stor backlog av utestående vedlikehold. Under intervju fikk vi inntrykk av at dette ikke reduseres i særlig grad ettersom det stadig oppdages nye feil og utfordringer. Arbeidsbelastningen på ulike deler av organisasjonen offshore er stor og hyppige og omfattende endringer i planer gjør at det er vanskelig å arbeide proaktivt med HMS, skriver Ptil.

De legger til følgende:

– Det store antallet saker i SAP og Synergi (avvikssystem) og manglende systemoppfølging i disse på land, gjør at det er svært vanskelig for personellet på Goliat å følge opp enkeltsaker eller status.

Ptil angrer ikke på tillatelsen

Petroleumstilsynet har tidligere fått kritikk for at de ga Goliat tillatelse til oppstart. Blant annet har Bellona ment at det aldri burde ha skjedd, all den tid utfordringene har vært så store.

Men Petroleumstilsynet mener fortsatt det var riktig å gi produksjonstillatelse til det første oljefeltet i drift i Barentshavet.

– Ja, er det korte svaret fra pressetalskvinne Inger Anda på spørsmål fra Teknisk Ukeblad.

Hun understreker at Ptil ser svært alvorlig på det som nå har kommet frem.

– Totaliteten er alvorlig. Det reflekteres av at vi nå har gitt to pålegg til Eni, sier Anda.

Eni: Hendelsen i sommer var dypt beklagelig

Pressetalsmann i Eni Norge, Andreas Wulff, sier til Teknisk Ukeblad at de tar pålegget og rapportene fra Ptil på største alvor.

– Vi har tidligere erkjent av vi har opplevd utfordringer i prosjektet. Derfor ble det i høst igangsatt et omfattende forbedringsprosjekt i Eni Norge. Prosjektet har som mål å styrke organisasjonen på flere områder, inkludert de funn som framkommer i brev fra Ptil. Et omfattende kartleggingsarbeid er gjennomført og store deler av organisasjonen er involvert på ulike områder, sier Wulff i en kommentar.

Han sier at de jobber med å svare Ptil på sine pålegg. Derfor ønsker selskapet ikke å gå inn på enkeltelementer i granskningsrapporten.

Wulff er glad for at mannen som ble skadet i arbeidsulykken er tilbake på jobb.

– Hendelsen i sommer var dypt beklagelig og gikk inn på alle i selskapet. Heldigvis er vedkommende tilbake i jobb på Goliat. I henhold til selskapets rutiner gjennomførte Eni Norge en intern granskning av hendelsen, som avdekket forhold som omhandles i Ptil sin granskningsrapport. Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for å følge opp funnene i granskningsrapporten, sier han.

Han peker videre på forbedringene de arbeider med.

– Hovedmålsettingen med forbedringsprosjektet er å styrke sikkerhetskulturen i selskapet. Det jobbes nå både langsiktig og med kortsiktig aktiviteter. Vi mener dette er riktig vei å gå og er forberedt til å bruke den tiden som trengs for å nå målene, sier han.

– Det er etablert samarbeidsforum med arbeidstagerne og vi opplever dialogen med blant annet fagforeningene som konstruktiv.



