Fjord1 velger norsk verft til sine tre nye el-ferger

Fjord1 valgte å bygge tre el-ferger ved Havyard i Sogn og Fjordane.

Havyard Ship Technology begynner arbeidet umiddelbart. Den første skal leveres i mai 2018 og de to neste innen utgangen av 2018 for å settes i trafikk fra 1. januar 2019. Skrogbyggingen settes ut.

– Det var en kjærkommen kontrakt og vunnet i tøff konkurranse med andre norske og flere utenlandske verft, sier salgsdirektør Lars Conradi Andersen ved Havyard Ship Technology til TU.

Innkjøp og prosjektledelse er allerede i ferd med å mobilisere, opplyser Andersen. Valg av skrogleverandør skal tas rett over nyttår.

Både polske og tyrkiske verft er aktuelle.

Like - og ulike

Fjord1 løfter litt på sløret for to av fergene, men er hemmelighetsfull om den tredje. Den skal gå i Hordaland og der er ikke alle kontrakter og samband avgjort. Dermed vil Fjord1 ikke gi konkurrenter for mye innblikk i deres vurderinger av blant annet energieffektivitet.

– Fysisk sett vil de se like ut, men innmaten blir ulik, sier teknisk direktør i Fjord1, Arild Austrheim, til TU.

Fergene blir 66,4 meter lange, 14,2 meter brede og lastekapasitet på 50 personbiler, seks vogntog og 195 personer.

1 MWh batteri

To av fergene skal gå inn på sambandet Brekstad-Valset i Sør-Trøndelag og en på Husavik-Sandvikvåg i Hordaland.

De to Brekstad-Valset-fergene skal ha en batterikapasitet på 1 MWh og lades ved hvert kaianløp.

Fortøying skjer automatisk slik at fergen ikke behøver å bruke propellkraft for å presse mot kaia.

Tyrkia-kritikk

Tidligere i år valgte Fjord 1 å bestille to el-ferger fra Tyrkia. Det skapte sterke reaksjoner i norsk verftsmiljø, som mener at rederiet la altfor stor vekt på å se på kroner og øre og ikke kvalitet og leveringssikkerhet.

– Det er veldig gledelig at Fjord1 valgte et norsk verft denne gangen. Da er de sikret kvalitet og levering til rett tid, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri.

Han har ikke lagt noe imellom når han har kritisert valget av Tyrkia tidligere.

– Vi har sett at andre ferger har blitt forsinket og levert med så mye feil at de har måttet rett inn til «avlusing» i Norge før de opp til ett år forsinket er satt inn i rute, sier Gørvell-Dahll, og har spesielt LNG-ferger for Torghatten Nord i tankene.

Havyard verft i Leirvik i Sogn og Fjordane skal bygge tre elferger for Fjord1. Kontrakten ble signer av salgsdirektør i Havyard Ship Technology, Lars Conrad Andersen (t.v.) og teknisk direktør Arild Austrheim i Fjord1. Foto: Havyard

Uberørt av kritikk

Austrheim hevder bestemt at Tyrkia-kritikken ikke har innvirket på deres valg.

– Det var en bred prosess med vurdering av både norske og utenlandske verft. Vi er veldig fornøyd med at det var et norsk verft som kom best ut på totalvurdering av pris, kvalitet og levering. Samarbeidet og kontakten med verftet blir også lettere med geografisk nærhet, sier Austrheim.

Verft i Tyrkia er tøffe konkurrenter. Den politiske situasjonen skaper usikkerhet. Det er ikke like fristende for rederiene å sende ned inspektører med familier nå som før.

Kort vei

Konstituert administrerende direktør i Fjord1, André Høyseth, sier at det er svært gledelig å kunne velge et norsk verft, som til og med holder til i samme fylke.

– Vi er svært godt fornøyde med å inngå et samarbeid med et norsk verft som er konkurransedyktig på innovasjon, kvalitet og pris. Det er spesielt hyggelig at verftet holder til i Sogn og Fjordane. Kontrakten viser at vi vil være flere aktører i fylket som spiller en verdensledende rolle i det grønne skiftet i maritim næring, sier Høyset i en pressemelding.

De nye fergene blir nummer 17, 18 og 19 i rekken av Multi Maritime-design til Fjord1.

Multi Maritime holder til i Florø, også det i Sogn og Fjordane.

Administrerende direktør i Multi Maritime, Gjermund Johannessen, er glad for at samarbeidet med Fjord1 fortsetter og ser fram til å starte samarbeidet med Havyard.

– Vi setter stor pris på at Fjord1 har valgt våre nyutviklede og ledende tekniske løsninger for de tre miljøvennlige fergene som nå skal bygges. Med kontrakten på de tre nybyggene bekrefter vi vår posisjon som leder av miljøvennlige og energieffektive fergedesign, sier han i en pressemelding.

Ny erfaring

Havyard verft i Leirvik har ikke bygget ferger på mange år.

– Vi ser ikke det som som noe problem. Vi har blant annet mye erfaring med systemer og komponenter som er viktig også i ferger, sier Andersen.

Like over nyttår må en del av de viktigste komponentene med lengst leveringstid bestilles. Det gjelder blant annet thrustere og batterileverandør, inklusive systemintegrator for el- og automasjon.

Verftet vil jobbe tett opp mot Fjord 1.

– Det er vi som skal drifte fergene i minst 10 år og vil ha siste ord med i laget når leverandører skal velges, sier Austrheim.

Siemens er valgt som leverandør av elektro og automasjon inkludert batterier til de to fergene som bygges i Tyrkia.

Erstattes

De to el-fergene på Brekstad-Valset-sambandet erstatter MF Ytterøyningen og MF Frafjord fra 2019.

MF Ytterøyningen er designet av Multi maritime og bygget ved Fiskerstrand i 2007. Det snaut 50 meter lange fartøyet har plass til 38 personbiler og 160 personer.

MF Frafjord er B-ferge på strekningen, det vil si reserveferge, og er bygget i 1979 ved Tromsø skipsverft.

Husavik-Sandvikvåg betjenes i dag av FosenNamsosSjø med fergen MF Heilhorn, bygget i 1978 og med plass til 38 biler og 187 passasjerer.