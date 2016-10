Ett oljeselskap holder stand mens resten raser på listen over ingeniørers drømme-arbeidsgivere

Universum har publisert resultatet av sin årlige undersøkelse over hvilke selskaper norske ingeniører helst vil jobbe for. Over 2500 arbeidstakere har svart, og det er i år store endringer fra tidligere år.

En ting er likevel likt. Selskapet som topper listen er det samme som i fjor – og året før det.

Til tross for oljekrise, nedbemanning av hver femte arbeidstaker og fortsatt pågående effektiviseringsarbeid, er det fremdeles Statoil som står høyest i kurs som arbeidsgiver blant ingeniørene.

Se fullstendig liste over topp 25 selskaper nederst i saken.

Oljepopulariteten faller

Men etter Statoil er det langt ned til neste selskap i oljebransjen.

Akers Solutions, som i fjor lå på en andre plass blant ingeniørene, er i år havnet helt nede på en 17. plass.

ConocoPhilips har på to år falt fra tredjeplass, via 10. plass i fjor og nå helt ned til en 19. plass.

Shell, Subsea 7 og FMC Technologies, som tidligere har ligget høyt på listen, er nå helt ute av topp 25 arbeidsgivere for ingeniører.

Subsea 7, som var den femte mest populære arbeidsgiveren i 2014, må man nå helt ned til 53. plass for å finne.

Statoil var for øvrig også det mest populære selskapet blant norske ingeniørstudenter.

Søker til tryggere bransjer

Plassene bak Statoil er de siste par årene i stedet for erstattet med selskaper som i stor grad driver innen bygg, anlegg og samferdsel og offentlige selskaper.

Den nest mest populære arbeidsgiveren for ingeniører er i år Norconsult. Deretter følger Sintef, Multiconsult og Statens vegvesen.

Trenden kunne man se alt i fjor, men nå har selskapene i disse kategoriene klatret enda høyere på listen.

Offentlige selskaper anses ofte som trygge arbeidsplasser, og dermed er det kanskje ikke så rart at ingeniører søker mot arbeidsgivere i denne kategorien med dagens arbeidsmarked.

Bygg og anlegg er dessuten blant bransjene som nå begynner å gå bedre. Ifølge ferske arbeidsledighetstall fra Nav var det i oktober bygg- og anleggsbransjen som hadde den største nedgangen i ledighet - og det var for fjerde måned på rad.

Topp 25

Listen under viser de 25 mest attraktive arbeidsgiverne blant ingeniører i 2016, ifølge undersøkelsen til Universum.

I tillegg er tallene for tilsvarende undersøkelse i 2015 lagt inn i tabellen.

(Selskapene som er markert i grønt kommer bedre ut enn året før, mens selskapene med rød farge kommer dårligere ut. Blå farge er for selskapene som har samme plassering som året før).

2016 2015 1 Statoil 1 Statoil 2 Norconsult 2 Aker Solutions 3 Sintef 3 DNV GL 4 Multiconsult 4 Kongsberg Gruppen 5 Statens vegvesen 5 Sintef 6 Statkraft 6 Norconsult 7 DNV GL 7 Multiconsult 8 Kongsberg Gruppen 8 Siemens 9 Jernbaneverket 8 Statkraft 10 Rambøll 10 ConocoPhilips Norge 11 Google 11 Statens vegvesen 12 Sweco 12 Lundin Norway 13 Forsvarets forskningsinstitutt 13 ABB 14 Innovasjon Norge 14 Google 15 Veidekke 15 Rambøll 16 Aker Solutions 16 Shell 16 Skanska Norge 17 Statnett 18 COWI 18 Sweco 19 ConocoPhillips Norge 19 FMC Technologies 20 Statnett 20 Asplan Viak 21 Forsvaret 21 Det norske oljeselskap 22 NVE 22 Subsea 7 23 Hydro 23 Rolls-Royce 24 Asplan Viak 23 Veidekke 24 Siemens 25 Jernbaneverket