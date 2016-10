Enstemmig jury kårer omveltende teknologi med små sensorer til vinner

Prisene ble delt ut under en festmiddag med 500 gjester i salen på Gardermoen.

Alle de seks kandidatene til Norwegian Tech Awards imponerte juryen, som hadde en grundig diskusjon og gjennomgang av de seks finalistene.

Norwegian Tech Award deles ut årlig av Teknisk Ukeblad i samarbeid med Nito og Tekna.

Juryleder Trond Markussen, president i Nito, oppsummerte det slik: -Det er ingen tvil om at det var seks verdige kandidater. Selv om de kommer fra ulike bransjer, har de alle det til felles at det ligger imponerende innsats og nitid arbeid bak. De viser at norsk teknologi favner bredt og er helt i verdensklasse.

Sitter i Trondheim: De lager verdens mest solgte grafikkprosessor

Finalistene

Dette var de seks nominerte til Norges mest prestisjefylte teknologipris:

Brødrene Aa - Vision of the Fjords – Hybrid turistbåt i karnonfiber – unik design.

Disruptive Technologies - Energigjerrige og billige sensorer.

Ecotone - Underwater Hyperspectral Imaging (UHI) - multispektralt kamera for undervannsbruk.

Hydro Karmøy Technology Pilot (HKTP) Aluminiumsproduksjon med svært lavt energibruk

Nordic Wildfish - Prosesserer alt råstoff fra hvitfisk om bord i tråleren

Prediktor Medical - Måler blodverdier uten å stikke hull på huden

IoT

Erik Fossum Færevaag har ansatte de beste på ulike områder. De slipper å flytte til Bergen, om de ikke vil. Her kommuniserer han med Tarjei Vassbotn i Volda. Foto: Øystein Klakegg/Disruptive Technology

Jurymedlem Daniel Ras-Vidal fra Abelia var ikke i tvil om at Disruptive Technologies har noe veldig stort på gang. Den som klarer å definere en standard innen IoT, vil få et enormt marked.

-Dette er enormt spennende selskap og teknologi. Internet of things (IoT) kommer for fullt. De har klare ambisjoner om å bli en stor og dominerende aktør og ta en global posisjon sa Ras-Vidal.

Skyhøye ambisjoner

Resten av juryen var også imponert over ambisjonsnivået og at det er en gjennomtenkt strategi med nettskyløsning og tjenester.

Administrerende direktør Erik Fossum Færevaag i Disruptive Technologies tror prisen kommer godt med når selskapet skal markedsføre sensorplattformen rundt om i verden.

- Det å ha vunnet den gjeveste teknologiprisen i hjemlandet vil ha stor verdi for oss, sier Færevaag.

Selv om de har vist løsningen sin, og fått ordre på produkter som ennå ikke er i produksjon, er det et ufattelig stort marked som skal bearbeides. Neste år starter produksjonen av de unike sensorbikkene for fullt. Ingen andre i verden er i nærheten av å kunne lage en frimerkestor sensor med innebygget prosessering, radiokommunikasjon og batteri med en varighet på opptil 15 år.

Klyngebarn

– Vi er et resultat av den norske lavenergi elektronikklyngen. Ingen kan dette så godt som de norske selskapene, hvor mange av oss kommer fra. Men vi har tatt teknologien i en annen retning og nå skal vi adressere et helt nytt marked som vi tror kan bli ufattelig stor. Unorsk stort, sier han.

Plattform

For det er selve IoT-plattformen de bygger. Alt fra sensoren til skyløsningen. Fiks ferdig og klar til bruk for andre som vil etablere sine egne løsninger. Ikke ulikt det Microsoft har gjort med Windows, Google med Android og Apple med iOS.

Vil definere IoT

– Vi tror at det å gjøre IoT enkelt, billig og tilgjengelig er det som skal til for å få fart på det som hittil har vært et litt ullent buzz word. IoT-markedet har en enorm forventningsvekst, men det når ikke forventningene til antall enheter om folk bare kjøper flere mobiler, PC-er eller biler. Det blir rett og slett for smått. Vi snakker om milliarder og milliarder av sensorer. Og da må det være både billig og enkelt å installere dem og ta dem i bruk. Nå bygger vi produksjonslinjer som kan fremstille 10 000 sensorer i timen, sier han.

Han tror det er dette vi vil forstå med IoT i fremtiden - at alt det vi har rundt oss kan kobles til, overvåkes og automatiseres.

Inviterer til samarbeid

– Dette er noe helt nytt som knapt har begynt ennå. Det som trengs nå er innovative selskaper som ser muligheter og som kan bygge løsninger på vår plattform. Her bør norske gründere og bedrifter se sin besøkelsestid. Om noen år er nok dette en raskt voksende utvikling i hele verden, men det starter her i landet, sier prisvinneren.

TU Tech Award Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person elle prosjekt som representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Vinneren kåres etter en avstemming på tu.no og vurdering av en fagjury. Prisen ble delt ut 19. oktober på Clarion Hotell, Gardermoen under Industri Futurum. Juryen består av: Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Norges forskningsråd

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Trond Markussen, president i NITO

Ari Soilammi, utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening

Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen, nå bl.a. styreleder i SINTEF og koordinator for Norge 4.0

Jan M. Moberg, adm. direktør og ansv. redaktør i Teknisk Ukeblad Media

Daniel Ras-Vidal, daglig leder for innovasjonsforeningen i Abelia Prisen består av et trofé og et diplom. Troféet er designet av kunstneren Marius Watz og 3D-printet på Design- og arkitekturhøyskolen i Oslo (DOGA).

Sterke kandidater

Det vanket mange pene ord og vurderinger av de andre kandidatene. De ble ikke rangert.

Brødrene Aa og Vision of the Fjords høstet anerkjennelse for å ha tatt på seg en svært utfordrende jobb. –Dette er en god modell for produktutvikling. De utfordret tekniske og miljømessige krav og utviklet og bygget skipet parallelt med utvikling av regelverk. De må ha hatt veldig dyktig prosjektledelse.

Juryen er ikke i tvil om at Ecotone vil klare å kommersialisere teknologien. De har dyktige folk i selskapet og rundt seg, men juryen mener det er litt for tidlige å gi dem noen pris i år.

Pris fra Enova

Hydros Karmøy Pilot imponerte med sin nye teknologi som har 15 prosent lavere energiforbruk. Selv om strøm er ren og billig i Norge, jobber Hydro målrettet for å senke energibruken fra dagens gjennomsnitt på 14 kWh til 12,3 kWh per produsert kilo aluminium. –Dynamitten i presentasjonen var da de snakket om 11,5 og ned til 10 kWh, sa juryen.

–Enova støtte på 1,6 milliarder kroner er kanskje pris god nok! pris, sa ett jurymedlem.

Mat fra avfall

Nordic Wildfish fikk skryt for å representere alle plussord for teknologien som tar vare på alt råstoffet fra hvitfisk om bord i tråleren Molnes. De målbar bærekraft, miljø, mat til folk, utnytte hele fiske og unngå avfall.

-Det var ikke noen kompromisser, de begynte med en visjon og et mål og har utviklet teknologien til å passe til formålet, sa ett jurymedlem.

Ikke i mål

Juryen mente at Prediktor Medikal ikke er helt i mål med sin teknologi for å måle glukoseverdier og annet kontinuerlig, uten å måtte stikke pasienter.

–Hvis det fungerer, er det gull, sa ett jurymedlem. Lykkes de, er de en god kandidat om ett-til to år, mente et annet jurymedlem.

Norge etter oljen? I disse tankene vokser det som kan bli Norges nye milliard-næring

Årets Teknologileder

Remi Eriksen_DNV GL Teknologileder 2016. Foto: Tore Stensvold

DNV GLs toppsjef Remi Eriksen leder et selskap med en visjon om å få globalt gjennomslag for en sikker og bærekraftig framtid.

Tidligere i år publiserte han Technology Outlook for 2025 og nylig var han i FN for å presentere rapporten «Future of the Spaceship Earth» som dokumenterer at FNs Sustainable Development Goals ikke oppnås raskt nok, men som viser hvordan næringslivet kan bidra.

Eriksen ble ble nylig valgt som nytt medlem av Executive Commitee i The World Business Council for Sustainable Development.

Han står også i spissen for å gjennomføre et grønt skifte i norsk innenriks skipsfart. For denne konsernsjefen som for øvrig er utdannet sivilingeniør innen data og elektronikk, er utvikling av ny teknologi og innovasjon en ledestjerne for å løse fremtidens utfordringer. Han har også stått for sammensmeltingen av to av verdens største klasseselskaper.

Norsk gjennombrudd: Produserer 40 ganger raskere enn vanlige metoder

Årets Hederspris

Rolf Skår, gründer, forsker, ombudsmann, Norsk Data, FFI, NTNF, ESA. Foto: Jörgen Skjelsbæk

Rolf Skår er en nestor i norsk IT-industri og har hatt større betydning enn mange er klar over. Skår forbindes gjerne med grunnleggelsen av Norsk Data i 1967 og sjef til 1989. Hadde det ikke vært for dette selskapet og det Skår bidro med, hadde Norge vært et fattigere land på IT-siden.

Da selskapet gikk over ende gjødslet det det vi i dag kaller IT-bransjen. Det er historien om den gamle eika som faller og som er næring for utallige nye skudd.

Skår har også vært sentral i andre selskaper og institusjoner. Han har vært direktør i Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), Norconsult International og Norsk Romsenter.