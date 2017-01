– Tar du vekk gulrøtter er det færre som vil velge elbil

Selv om det ble registert flere nye personbiler i 2016 sammenlignet med 2015, var det en liten nedgang i registreringen av elbiler, ifølge ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det ble førstegangsregistrert 154.603 noe personbiler i Norge i fjor, en økning på 2,6 prosent sammenlignet med 2015.

Av disse var 24.245 nullutslippbiler, en nedgang på seks prosent sammenlignet med 2015, skriver OFV.

Dette er i praksis bare elbiler, ettersom det ble solgt 23 hydrogenbiler i hele 2016.

Flere hybrider

Samtidig viser tallene at det er er hybrider som har økt mest. Det ble registrert 37.922 personbiler med bensin- eller dieselmotor og elektrisk fremdrift i 2016.

Dette er 102,5 prosent flere enn i 2015. De ladbare hybridbilene hadde alene en økning i antall registreringer på 62,9 prosent sammenlignet med året før.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, mener at det er naturlig at hybridene fikk større markedsandel i 2016.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen. Foto: Aksel Jermstad / elbil.no

– Det kommer nok av modellutvalget. Det var i fjor de fleste ladbare hybridene kom på markedet, og mange valgte dette da. Det har blitt gunstigere å velge ladbar hybrid, så dette vil nok fortsette, sier han.

At elbilandelen samtidig falt, er ikke nødvendigvis et resultat av at flere valgte ladbar hybrid. Haugneland mener at modellutvalget også her har spilt inn.

– Folk har ventet på at nye modeller skal komme på markedet, sier Haugneland.

Foreningen antar at det blir en økning i elbilandelen i 2017 når modeller som Volkswagen e-Golf og BMW i3 med større batteri, og nye modeller som Hyundai Ioniq og Opel Ampera-e kommer i salg.

– Ampera-e er en joker. Det er bare et spørsmål om hvor mange biler Opel klarer å levere, sier han.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Færre fordeler kan gi mindre elbilsalg

Usikkerhet knyttet til elbilfordelene kan også forklare den fallende elbilandelen, tror Haugneland. Fra i år har flere norske byer fjernet gratis parkering for elbiler.

Fem Opel Ampera-e fra forserieproduksjonen står klare til å fraktes fra Detroit til Opel-hovedkvarteret i Rüsselsheim. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Tar du vekk gulrøtter er det færre som vil velge elbil. Ifølge vår spørreundersøkelse fra i fjor var det 38 prosent som oppga at gratis parkering var en av årsakene til at de valgte elbil. 19 prosent svarte at de ikke ville kjøpt elbil i dag dersom de ikke hadde fordelen av gratis parkering, sier Haugneland.

Han tror derfor at det kan bli færre i de aktuelle byene som velger elbil nå som parkering ikke lenger er gratis.

Han tror ikke at en marginalt økt drivstoffpris i særlig grad vil bidra til at flere kjøper elbil, selv om det kan ha en signaleffekt at drivstoffet blir dyrere.

Kangoo Z.E.: Rekkevidden til denne elektriske varebilen kan få flere til å bytte ut dieselvariantene

Færre bruktimporterte

I fjor ble det bruktimportert 16.319 personbiler. Dette er en reduksjon på 25 prosent sammenlignet med 2015.

Av disse var nesten en tredel (32,4 prosent) nullutslippbiler. Det betyr at det til sammen ble førstegangsregistrert 29.526 personbiler med nullutslipp i Norge i fjor.

Det er en reduksjon på 1384 biler sammenlignet med 2015, som tilsvarer en reduksjon på 4,4 prosent.

For alle førstegangsregistrerte og bruktimporterte biler i Norge fjor var elbilandelen 17,3 prosent. Det er en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Om bruktimporterte elbiler trekkes fra, var den totale elbilandelen 15,7 prosent i 2016. Det er en nedgang på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Dieselandelen blant nye biler fortsatte å falle, fra 41,5 prosent i 2015 til 31,5 prosent i fjor. Bensinandelen økte fra 41,4 prosent i 2015 til 52,7 prosent i 2016. Begge deler inkluderer hybrider.

Opel Ampera-e: Blir langt billigere enn antatt

Mindre CO 2

Hydrogenbilen Toyota Mirai. I fjor ble det registrert 23 nye hydrogenbiler i Norge. Foto: Eirik Helland Urke

At det samlet sett ble det solgt flere ladbare biler i 2016 enn 2015, har trolig hatt en innvirkning på utslippet av CO 2 fra nybilparken.

Nye personbiler hadde i fjor et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 93 gram per kilometer. Det er en nedgang på syv gram per kilometer sammenlignet med 2015.

For bensinbiler, med og uten hybriddrift, var snittet 100 gram per kilometer, en reduksjon på 10 gram per kilometer.

Dieselbiler, med og uten hybriddrift, slapp i snitt ut 129 gram per kilometer, en reduksjon på ett gram sammenlignet 2015.

Dette er imidlertid bilprodusentenes oppgitte tall etter testing med NEDC-kjøresyklusen, så det reelle gjennomsnittlige CO 2 -utslippet er høyere.

En undersøkelse gjennomført av the International Council on Clean Transportation (ICCT) i fjor vår hevder at nye europeiske personbiler i snitt overstiger verdiene i typegodkjenningen med 40 prosent.

En ladbar hybrid kan kjøres helt elektrisk, men har vesentlig kortere elektrisk rekkevidde enn en elbil. Foto: Volvo

Legger vi dette til grunn, betyr det at gjennomsnittsutslippet i realiteten er 140 gram per kilometer for bensinbilene, og 180 gram for dieselbilene.

Færre elektriske varebiler

Ren elektrisk fremdrift har så langt ikke vært populært hos dem som kjøper varebil, og det var ingen forbedring på dette i 2016. Snarere tvert i mot.

Det ble registrert 33.844 nye varebiler klasse 2 i fjor, en økning på 7,6 prosent sammenlignet med 2015.

Av dette var 607 biler, 1,8 prosent, nullutslippbiler. Det er en nedgang på 10,7 prosent sammenlignet med 2015.

I tillegg ble det registrert 2164 nye bobiler.