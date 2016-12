Rekkevidden til denne elektriske varebilen kan få flere til å bytte ut dieselvariantene

Renault skal lansere en oppgradert utgave av el-varebilen Kangoo Z.E. under bilmessen i Brussel i januar, melder bilprodusenten i en pressemelding.

Bilen får en rekkevidde på 270 kilometer, en økning på 58 prosent. Det kan bli nok til å friste flere til å bytte ut dieselvarebiler med elvarebiler.

Dette er NEDC-tall, så den faktiske rekkevidden blir lavere. Renualt oppgir 200 kilometer under reelle forhold.

Reell rekkeviddeøkning

Dagens modell har en oppgitt faktisk rekkevidde på inntil 125 kilometer, så den faktiske prosentmessige økningen blir omtrent lik.

Elbilen blir med dette den med lengst rekkevidde i varebilsegmentet, skriver Renault.

Dagens Kangoo Z.E. er en av få elbiler på markedet som kan trekke tilhenger. Men tillatt totalvekt for tilhengeren er bare 374 kg, med maksimal vogntogvekt på 2500 kg. Altså ingen bil som er egnet for tung last.

Den nåværende utgaven har heller ikke støtte for hurtiglading. Det er ikke kjent om dette endrer seg på den kommende versjonen, ei heller om muligheten for å trekke tilhenger videreføres eller forbedres.

Ukjent om den kan hurtiglades

Renault skriver imidlertid at bilen får en ny motor, og en ny batteripakke. Det kan tenkes at det er snakk om drivlinjen fra Renault Zoe, som i tilfelle burde bety at bilen i det minste har mulighet til semihurtig lading med 22 kilowatt.

Nissan e-NV200 er en varebil bygget på Nissan Leaf-plattformen, med batterier fra AESC. Foto: Nissan

Dagens utgave av bilen har ikke samme leverandør av batteri som Zoe. Mens Zoe bruker celler fra LG Chem, bruker Kangoo celler fra AESC. Også konsernpartner Nissans varebil E-NV200, og Leaf, bruker batteri fra AESC.

Kangoo Z.E. leveres for øvrig i flere varianter. En med kort karosseri på 4,28 meter, med to seter, og en lang kalt Kangoo Maxi Z.E. på 4,66 meter, med to seter, i tillegg til en personbilvariant av Maxi Z.E. med fem seter.

Tilhengerfeste er bare tilgjengelig på den minste utgaven av bilen, men er til gjengjeld standardutstyr i dag.

Svært få velger elektriske varebiler

Lengre rekkevidde kan potensielt gjøre elektrisk varebil noe mer populært enn det er i dag.

I november ble det registrert 59 nye varebiler med nullutslipp, mot 167 samme måned i 2015. Fra januar til utgangen av november er det registrert 546 nye nullutslippsvarebiler, en nedgang på 5,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

Til sammenligning ble det registrert 2567 nye personbiler med nullutslipp i november alene.

Forskningsprosjektet Crafttrans, utført av Transportøkonomisk institutt, viser at få håndverkere kjøper elvarebil, hovedsaklig fordi de har for kort rekkevidde.

Volkswagen e-Crafter er en elektrisk utgave av varebilen Crafter. Foto: Volkswagen

Av sju virksomheter i Oslo og Akershus som deltok i prosjektet med totalt 115 varebiler, hadde omtrent 36 prosent en daglig kjørelengde som gjorde at varebilene kunne blitt erstattet med elbiler.

Med en reell rekkevidde på 200 kilometer, som Kangoo Z.E. skal få, kunne andelen blitt økt til minst 73 prosent.

Volkswagen har elektrisk varebil på trappene

Varebiler med lengre rekkevidde er imidlertid på vei. Foruten Renaults kommende oppgraderte Kangoo Z.E, kommer Volkswagen Crafter i elektrisk utgave neste år.

eCrafter, som den heter, skal ha en rekkevidde på 200 kilometer, men vil kunne leveres med inntil 400 kilometer rekkevidde etterhvert.

Flere detaljer om Renault nye varebil skal presenteres i Brussel 13. januar.