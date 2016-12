DNV sertifiserte nordkoreanske arbeidere i Polen. Nå er det slutt på forespørslene

På sensommeren i år avslørte Teknisk Ukeblad at Det norske Veritas (nå DNV GL) hadde utstedt minst 140 sertifikater til nordkoreanske sveisere som arbeidet på verft i Polen.

En av de DNV-sertifiserte sveiserne omkom på det norske superskipet Polar Empress, slik Vice fortalte i sin tyske dokumentarfilm Cash for Kim.

Arbeiderne har av et større forskningsteam fra Leiden blitt karakterisert som tvangsarbeidere, noe Teknisk Ukeblad omtalte i en omfattende reportasje tidligere i år.

Men nå har forespørslene om sertifisering av nordkoreanere i Polen avtatt, ifølge DNV GL.

– Ingen forespørsler siden mai

– Nei, vi har ikke sertifisert noen nye nordkoreanske sveisere, sier kommunikasjonsdirektør i DNV GL, Per Wiggo Richardsen.

De siste sertifikatene ble utstedt i mai, ifølge Richardsen.

Dette var samme måned som Vice publiserte sin dokumentarfilm om nordkoreanerne i Polen.

– Er det fordi det ikke har kommet noen henvendelser, eller ligger det noe annet til grunn?

– Vi har ikke hatt noen forespørsler.

På spørsmål om DNV GL har endret policy, sier Richardsen på generelt grunnlag at DNV GLs viktigste målsetning er å sikre liv og verdier.

– Det betyr at vi har et kontinuerlig fokus på forbedringer, hos våre kunder og hos oss selv.

– Angående denne aktuelle situasjonen vil vi gjenta det vi tidligere har sagt: Det er verftets ansvar å følge Polens gjeldende lover og regler hva gjelder arbeidsforhold. Og det er polske myndigheters ansvar å se til at utenlandske arbeidere oppholder seg lovlig i polen.

Han sier at DNV GL ikke forskjellsbehandler nasjonaliteter i deres arbeid.

– For oss vil det ikke være riktig å gjøre forskjell på vegne av nasjonalitet, men å utøve vår rolle til å oppnå relevante forbedringer.

Brutal ulykke på norsk skip

Det var i august 2014 at en nordkoreansk arbeider omkom i en brutal sveiseulykke på det norske skipet Polar Empress.

Ifølge en rapport fra det polske arbeidstilsynet, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, var det ikke gitt tillatelser til at mannen kunne jobbe i det aktuelle skottet. Han hadde heller ikke påkrevd verneutstyr på seg.

Mannen tok fyr og brant seg så kraftig at han omkom dagen etter ulykken.

Etter Teknisk Ukeblad begynte å gå de norske aspektene ved Vice-avsløringen nærmere etter i sømmene, viste det seg at en rekke norske selskaper skal ha benyttet seg av de nordkoreanske arbeiderne til bygging av skip.

Arbeiderne blir ansatt av det polske selskapet Armex, som er underleverandør til det aktuelle verftet: Crist, i Gdynia.

Etter avsløringene har verftet terminert kontraktene med Armex. Sjefen i Armex, Cecylia Kowalska, fortalte til Teknisk Ukeblad i september at arbeiderne fortsatt skal være i Polen, og at de har begynt å jobbe for andre verft i andre byer.