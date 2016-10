Det norske selskapet bygger og driver solparker i fjerne strøk – i fjor omsatte de for over en milliard

Mens oljeleverandørene sliter, sender norske leverandører stadig mer fornybarteknologi ut av landet.

I 2015 solgte norske bedrifter varer og tjenester innen fornybar energi for over 11 milliarder kroner i utlandet.

Det er en økning med 3 milliarder kroner fra 2014, da det ble solgt for 8 milliarder kroner i utlandet, viser ferske tall fra Eksportkreditt Norge.

Solselskap topper

Scatec Solars utbyggingsdel troner øverst på listen over Norges største eksportører av fornybar-teknologi (se hele listen lenger ned).

Selskapet utvikler og bygger ut solkraftverk som de selv eier og driver. Totalt har selskapet installert nær 600 MW globalt.

At de bygger og driver selv gjør selskapet til en utradisjonell eksportbedrift, skriver mener utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge og bidragsyter i tu.no, Ivar Slengesol. I kommentaren under utdyper han hva som ligger bak de nye eksport-tallene:

Scatec Solar startet byggingen av Oryx solparken på 10 MW i Jordan i 2015. Foto: Scatec Solar

Honduras og Jordan

I 2015 eksporterte Scatec Solar for 789 millioner. Dersom man legger til tjenester som Scatecs datterselskaper i utlandet leverer, blir totalt utenlandsomsetning nær 1,2 milliarder kroner.

– Omsetningen er drevet frem av en fortsatt sterk vekst i utbygging av ny kapasitet i storskala solparker globalt, sier Mikkel Tørud, finansdirektør i Scatec Solar.

Store prosjekter i Honduras og Jordan var de viktigste for solselskapets omsetning i 2015.

– Solenergi har blitt en konkurransedyktig energikilde. Vi ser at stadig flere myndigheter og land ser fordeler av å fremme investeringer i denne teknologien. Det er den etterspørselen som driver frem vår vekst, sier han.

Tørud er fornøyd med at et solenergiselskap topper Eksportkreditt-listen:

– Det reflekterer en klar trend der solenergi er i ferd med å bli en teknologi som virkelig får fart. Det er hyggelig at vi som et relativt lite, norsk selskap kan toppe den listen, sier Tørud.

I Honduras har Scatec bygget solparken Agua Fria med installert effekt på 60 MW. Det var selskapets første steg inn i Latinamerika. Parken produserer årlig 103.000 MWh.

I Jordan har selskapet bygget ut tre solanlegg på til sammen 42 MW som ble ferdigstilt i 2016.

Svak krone drar lasset

Av de 11 milliardene i omsetning hos fornybarleverandørene, var 6 milliarder ren eksport fra Norge.

– Vi synes det er gledelig at det er et kraftig hopp fra 2014 til 2015, sier Ivar Slengesol, utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge til Teknisk Ukeblad.

– Det går opp for noen og ned for andre, men totalt sett så går det opp, legger han til.

Den statseide långiveren mener svak krone er en av de viktigste forklaringene på økningen.

Kryper oppover

Oljeleverandørene ligger fremdeles på topp på listen over norsk fastlandseksport, men gapet ned til fornybarleverandørene er blitt mindre.

– Forskjellen er blitt litt mindre, ifølge våre anslag, sier Slengesol.

Oversikten over oljeleverandørenes utenlandsomsetning er ennå ikke klar, men Eksportkreditt Norge estimerer at den i 2015 ble redusert med 10 - 20 prosent.

Dersom estimatet stemmer, så eksporterte oljeleverandørene for mellom 180 og 160 milliarder i 2015, mot fornybarleverandørenes 11 milliarder.

Selv om eksporten deres er langt lavere enn for oljeleverandørene, prosessindustrien og sjømatnæringen, så ligger den for eksempel over landbruk, bilindustri og våpenindustrien.

Sol og vind topper

I fjorårets oversikt lå Fred. Olsen Ocean på topp på grunn av selskapets omsetning i det europeiske havvind-markedet. I år ligger de på tredjeplass.

– På toppen av listen vår har de siste årene vært solselskaper og selskaper innen offshore vindkraft, sier Slengesol.

– Det er ikke veldig store endringer på topp fire på listen, legger han til.

Vi må ned til 8. plass for å finne noen innen vannkraft. Der ligger turbinprodusenten Rainpower.

Vannkraft ligger lenger nede på listen. Han forklarer dette med at offshore vind og sol målt i installert effekt vokser med 15 til 30 prosent i året, mens vannkraft vokser med tre til fire prosent.

– Vannkraft er et utfordrende segment. Det er få ledende aktører igjen i Norge. Der ser vi ikke veldig gode vekstutsikter, slik som verden ser ut nå, sier han.

Noen klassiske eksportbedrifter

Blant de som topper listen, så har den norske delen av virksomheten få arbeidsplasser. Leveransene kommer gjerne fra datterselskaper i utlandet.

Unntakene fra dette kommer litt lenger ned på listen. Slengesol trekker frem Norsun og Elkem Solar som eksempler på klassiske eksportbedrifter.

– De har produksjon og en del antall ansatte i Norge, sier han.

Flere arbeidsplasser

Sammenliknet med oljeleverandørene, så er fortsatt fornybarleverandørene en liten næring målt i arbeidsplasser. Men antall arbeidsplasser kryper oppover.

I 2013 var det rundt 800 personer som jobbet med solenergi i Norge, ifølge en rapport fra Multiconsult. Nå er tallet et sted mellom 1000 og 2000, estimerer Slengesol.

Disse tallene er omtrent like for offshore vind, regner han med.

Samtidig har rundt 40.000 arbeidsplasser forsvunnet fra oljenæringen.

– Vi ser en sterk vekst for de tre norske produsentene av underleveranser til solmoduler noen krevende, røde år, sier Slengesol.

Han sikter til Norsun, Elkem Solar og Norwegian Crystals.

Har litt å strekke seg etter

Norske selskaper har rundt fire prosent markedsandel innen offshore vind internasjonalt, ifølge Slengesol.

– Jeg har foreslått å sette et mål på 10 prosent norsk markedsandel innen 2020, så da har en litt å strekke seg etter, sier han.

Marked utenfor Europa

Europa, og da spesielt Storbritannia og Tyskland, er det dominerende markedet for offshore vind. Men her er også Kina på vei til å komme på banen, ifølge Slengesol.

Når det gjelder vindkraft på land og sol, så har markedet i stor grad flyttet seg fra vestlige land og over til utviklingsland. Han nevner Latinamerika, Afrika og Asia.

– Det er stadig nye kostnadsrekorder innen sol. Solenergi overpresterer og overrasker stadig. Det ser ikke ut til at den trenden stopper. Sol kan virkelig bli en gamechanger fem til ti år innen kraftindustrien, sier han.

Han peker også på at landbasert vindkraft konkurrerer ut nye kullkraftverk flere steder i Europa.

– Offshore vind er ikke der enda, det koster dobbelt så mye som landbasert vindkraft, sier han.