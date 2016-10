Hawaii kan få Hywind-møller

Statoil Wind US har meldt sin interesse for å bygge Hywind-møller utenfor Hawaii i Oahu-området til amerikanske myndigheter, melder nettstedet Renews.

Det er første gang Statoil melder interesse for et prosjekt i USA siden de skrinla planene om et testprosjekt utenfor Maine på nordøstkysten av USA for tre år siden.

Området der Statoil har meldt interesse er 1963 kvadratkilometer stort.

400 MW

Interessen for å bygge har Statoil meldt til USAs føderale organ Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), som forvalter USAs energi- og mineralressuser på landets ytre kontinentalsokkel.

To andre aktører har allerede meldt sin interesse i samme området, melder Renews.

Progression Energy har planer om å bygge en flytende havvindpark på 400 MW i området, mens Alpha Wind Energy har foreslått å bygge to flytende parker på 408 MW hver.

BOEM har ifølge Renews allerede bestemt at alle tre selskapene er juridisk, teknisk og finansielt kvalifisert for å ha vindmøller i området.

Hawaii har som mål at all energien de bruker i 2045 skal være fornybar.

Et stykke fram

Pressetalskvinne Elin A. Isaksen i Statoil bekrefter at Hawaii er ett av områdene det kan være aktuelt å bygge flytende havvind.

– Vi følger godt med på hva som skjer der og andre steder utenfor USA, og utenfor Japan, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Isaksen understreker at det er langt fram til Statoil eventuelt bygger en vindpark utenfor Hawaii.

– Vi har uttrykt vår interesse for dette, slik at vi kan være i en posisjon til å gå videre dersom det skulle være aktuelt, sier hun.

På dypt vann

– Hvorfor er Hawaii interessant for dere?

– Det har med vanndybden å gjøre. Når man kommer ut på en viss dybde, er det ikke aktuelt med faste installasjoner, og da er flytende turbiner mer aktuelt, sier hun.

– Hvor mange megawatt kan det være aktuelt for dere å bygge?

– Vi er ikke i den posisjonen at vi ser så konkret for det. Det er viktig for oss nå å være med i innledende runde der myndighetene kan prekvalifisere oss. Så får vi se om det kommer anledninger senere. Det er for å uttrykke en interesse for dette området, som vi også gjør overfor mange andre områder, sier hun.

