Dansker utvikler universalverktøy for å teste elbilbatteriets levetid

Batteriet er kanskje det største usikkerhetsmomentene ved kjøp av elbil. Hvor fort forringes kapasiteten egentlig?

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet: I dag finnes det ingen enkel levetidstest som fungerer på alle elbilbatterier. De fleste elbilmodeller gir riktignok en indikasjon på batteriets tilstand, men dette er fortolkede data.

Man mangler standarder som angir hvordan cellespenning, batteristatus og andre data skal presenteres. Dersom du vil kjøpe en brukt elbil, må du altså til en autorisert forhandler for teste batteriet nogenlunde nøyaktig.

Dette ønsker en gruppe danske forskere å gjøre noe med, skriver danske Ingeniøren. De utvikler nå et batteridiagnostisk verktøy for å vurdere levetiden på elbilbatterier.

En metode for alle batteribiler

Målet er å finne en universal metode for å angi restkapasiteten, omtrent på samme måte som man måler hvor mange hestekrefter som er igjen i en gammel bensin- eller dieselbil.

Ved å standardisere en metode for alle batteribiler, vil man potensielt kunne gå til hvilket som helst verksted for å måle helsetilstanden på batteriet.

Med på prosjektet, som har fått navnet Batnostic, er medlemmer fra batteriselskapet Lithium Balance, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet. Forskningen er hovedsakelig finansiert gjennom en offentlig dansk tilskuddsordning for energiteknologi.

Resultatet av testene leses av på en datamaskin. Foto: Lithium Balance

Flere tilnærminger

Erik Schaltz, lektor ved Aalborg Universitet, forklarer at de ser på flere metoder for å lage modeller ut av batterimålingene.

– En av metodene går ut på at man sender en svak strømpuls inn i batteriet under lading, og danner en helsetilstand-modell ut ifra spenningsresponsen, sier Schaltz til Ingeniøren.

– En annen måte er programvarebasert, ved at man analyserer spenningskarakteristikken ved lading på batteriet med konstant strøm, fortsetter Schaltz.

Avhengig av hvordan batteriet er slitt, får forskerne forskjellige karakteristikker for spenningskurven. Det kan analyseres, forteller universitetslektoren.

Ifølge forskerne er det ingen andre som har utviklet et liknende verktøy som kan analysere batteriets tilstand med noenlunde nøyaktighet. Verktøyet ser således ut til å bli det første i verden når det etter planen står klart i 2018.

– Kan føre til konkurranse i servicemarkedet

Elbilforeningen i Norge anbefaler at man tester batteriet før man kjøper brukt elbil. Petter Haugneland i Elbilforeningen ønsker det danske verktøyet velkommen.

– I dag kan man dra til autorisert forhandler for å gjennomføre en batterisjekk. Det er veldig bra hvis også andre forhandlere og verksteder kan foreta en slik batterisjekk, slik at det blir konkurranse i servicemarkedet for batteribiler også, sier Haugneland.

Han forteller at det generelt ikke er konkurranse på dette markedet, men at Snapdrive nå har begynt å tilby service på elbiler. Hvorvidt og eventuelt hvordan Snapdrive utfører batterianalyse, er uklart. Snapdrive var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag.

– Når du kjøper en elbil, kjøper du også batteriet. Derfor bør man få tilgang til batteriets data, sier Haugneland.

– Det er viktig at batteriene behandles riktig, og det er forståelig at produsentene ikke ønsker at hvem som helst skal få tilgang til dem. Når det er sagt, bør uavhengige verksteder absolutt få tilgang til å utføre slike tester, sier Haugneland i Elbilforeningen.

– Ikke noe behov i dagens marked

Jarle Robertsen, servicemarkedssjef i Renault Norge, sier at han ikke helt forstår hvorfor man skal bruke tid og penger på å utvikle en slik metode, ettersom man kan få utført sjekken hos den sertifiserte forhandleren.

– Det kan jo være greit for forbrukeren å velge forhandler selv, men jeg ser ikke noe behov for dette i dagens marked, sier han.

– Om noen år, når garantien er ute og batteriene skal skrotes, kan det være mer bruk for dette. Da kan batteriene trenge en helsesjekk før de brukes til andre ting, for eksempel for lagring av solenergi, supplerer Robertsen.

Han understreker at det er viktig å håndtere batteriene riktig.

– Et batteri på 400 volt krever kyndig håndtering. En test kan undersøke om batteriet er OK, men dersom det trenger reparasjon, vil man ha behov for spesialister, sier han.

– Overraskende positive batterierfaringer

Batterienes levetid har vært et usikkerhetsmoment like lenge som elbilene har eksistert. Både Haugneland og Robertsen mener batteriene har holdt seg godt til nå.

– Erfaringene så langt er overraskende positive. De moderne batteriene holder lenger enn ventet, særlig i norsk klima. Bilforhandlerne har også sett dette, og utvidet garantitiden både på antall kilometer og år, sier Haugneland.

– Vi har ikke målt noe reduksjon i kapasiteten, sier Robertsen.