Bruker steinlager som «batteri» til vindkraft

Siemens og flere partnere skal bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg, der kraft fra vindturbiner skal omdannes til varme og lagres i en isolert container skriver Ingeniøren.

Lageret skal bestå av et nedgravd steinlager på 2000 kubikkmeter. Anlegget skal kunne lagre 36 MWh når det er fullt oppladet. Kraften fra turbinene varmer opp luft til 600 grader og denne blåses inn i lageret.

En kjele og en dampturbin brukes for å hente ut energien fra lageret igjen.

Dampturbinen skal kunne levere opptil 1,5 MW i opptil ett døgn. Konseptet går under navnet Future Energy Solution (FES).

- 25 prosent virkningsgrad

Forskerne bak prosjektet regner med en virkningsgrad på 25 prosent i starten, ifølge en pressemelding fra Siemens. De regner med at virkningsgraden kan økes til 50 prosent når energilageret er ferdig utviklet.

Siemens påstår i meldingen at teknologien bygger på enkle prinsipper og at kostnadene der for er ekstremt lave.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få Siemens til å være mer konkrete om kostnadene.

Pressekontakt Bernd Eilitz i Siemens skriver at FES-løsningen er ekstremt lavkost sammenliknet med hydrogen, lithium-ion batterier og andre teknologier for energilagring.

Prosjektteamet regner med at energikostnaden (LCOE) starter fra 6 cent pr kWh.

- Det er langt under batterier og Power2Gas (teknologi for å konvertere elektrisk energi til for eksempel hydrogen, red.anm.), skriver Eilitz.

Anlegget skal bygges i Hamburg i 2017. Det tyske nærings- og energidepartementet støtter prosjektet, der Siemens samarbeider med Hamburg Energi og Det tekniske universitetet i Hamburg.

Flere lagringsteknologier

Teknisk Ukeblad har omtalt flere prosjekter for energilagring. I Irland skal svinghjul brukes for å lagre elektrisk kraft, for å stabilisere frekvensen i kraftnettet.

Etter planen skal et gigantisk ellager som bruker brukte elbilbatterier åpne i Lünen i Tyskland. I Japan er brukte Nissan Leaf-batterier brukt til å solkraft.

I et testanlegg ved Ontariosjøen i Kanada, har et selskap forsøkt å lagre energi ved å pumpe ballonger under vann fulle av luft.