Bilfabrikantene kjemper om elbil-tronen: Daimler putter 90 milliarder kroner i elbilutvikling

Daimler skal investere vesentlige summer i utviklingen av elbiler. Innen 2025 skal de ha ti elbiler i porteføljen.

I et intervju med Stuttgarter Zeitung forteller Daimlers leder for forskning og bilutvikling, Thomas Weber, at de skal investere ti milliarder euro, altså omtrent 90 milliarder kroner, i elbiloffensiven sin.

Resultatet skal bli biler bygget på samme arkitektur, som når 100 kilometer i timen på under fem sekunder og har 500 kilometer rekkevidde.

Men alle bilene vil ikke være like, forteller Weber. Bilene under Smart-merkenavnet vil ha en rekkevidde på omtrent 150 kilometer, men han tror at konsernet vil tilby biler med rekkevidde på så mye som 700 kilometer.

Ingen planer om elbilfabrikk

Thomas Weber under lansering av en konseptmodell med hydrogenbrenselceller i 2006. Foto: DAIMLERCHRYSLER

Den første elbilen Mercedes-Benz bygger under sitt nye merkenavn EQ, Generation EQ, skal være en SUV. Denne skal bygges ved Daimlers bilfabrikk i Bremen, side om side med produksjon av biler med forbrenningsmotor.

Det tror Weber er det lureste. For selv om målet er at inntil 25 prosent av bilene de selger i 2025 er elbiler, er det ikke sikkert at markedet vokser i dette tempoet.

Etter dagens produksjon tilsvarer dette omtrent en halv million elbiler. Weber mener at det kan være en fatal feil å bygge en egen fabrikk for elbiler dersom etterspørselen ikke er tilstede.

Derfor planlegger de å sette sammen elbilene sine ved sine eksisterende fabrikker. Det skal også gi mulighet for å være mer fleksible i møte med etterspørselen fra markedet.

Hjemmekonkurrent BMW har på sin side bygget en egen fabrikk for elbiler i Leipzig.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Ladehybrid med 100 kilometer elektrisk rekkevidde

Weber ser for øvrig også for seg at ladehybridene deres vil få langt større elektrisk rekkevidde over tid. I dag ligger denne på rundt 30 kilometer helelektrisk. I fremtiden ser han for seg at målet må være 100 kilometer batterirekkevidde.

Mercedes-sjef Dieter Zetsche under lanseringen av den elektriske superbilen SLS AMG E-Drive i 2011. Foto: Per Erlien Dalløkken

Daimler har en lang historie med å presentere konsepter med forskjellige drivlinjer. De har allerede elbilen B-klasse Electric Drive i salg, men den første konseptbilen ble vist frem i 1994.

Dette var modellen Vision A93, som hadde en rekkevidde på 150 kilometer. Denne ble vist med flere drivlinjer, og var forløperen til det som ble Mercedes Benz' A-klasse.

De har også jobbet med brenselceller, og viste frem sin første i 1994. Dette konseptet var i praksis en varebil hvor brenselcellesystemet tok opp hele lasterommet. De har senere produsert noen få brenselcelle-baserte B-klasser under navnet F-Cell.

Har solgt drøssevis av biler med både bensin- og elmotor: Men ingen bruker bensin-delen

«Alle» satser på elbil

Dette betyr imidlertid ikke at Daimler har vært alene om å bygge eksperimentelle biler, eller at de er alene om å satse på elbiler for tiden.

Volkswagen-konsernet har sagt at de vil lansere 30 elbiler de neste ti årene. Fremtidsstrategien «Transform 2025+» legger opp til at de vil ta en ledende rolle i overgangen til elektrisk transport.

Porshce Mission E er Porsches kommende elbil. Foto: Porsche AG

Konserndatter Porsche ønsker å selge 20 000 eksemplarer av sin elektriske Mission E årlig for å dekke etterspørselen. Dette ifølge Porsche-sjef Oliver Blume, som i et intervju med Automobilwoche sier at de planlegger flere elbiler.

20 000 er kanskje ikke et veldig stor tall, men det er betydelig sammenlignet med de 31 350 eksemplarene av Porsche 911 selskapet produserte i 2015. Det er mer enn Panamera, som de laget 15 055 utgaver av i 2015.

I tillegg har Toyota nylig meddelt at de kommer til å bygge elbiler, til tross for at de inntil for kort tid siden pekte ut hydrogenbrenselceller som fremtidens elektriske bil.

Ford har i likhet med Daimler også kunngjort planer om å putte milliarder inn i utvikling av elektriske biler. I vår ble det kjent at de setter av 37 milliarder kroner til dette, som skal munne ut i 13 nye elbiler og ladehybrider innen 2020.

Større etterspørsel med lavere pris

Etterspørselen er ventet å øke med større modellutvalg, lavere priser, og flere insentiver.

Selv om det ikke er realistisk å nå norske insentivnivåer i Europa, har flere land etterhvert lansert til dels rause elbilinsentiver. I Tyskland ble en ordning som tilbakebetaler inntil 4000 euro (ca 36 000 kroner) til elbilkjøpere lansert i år.

Franskmenn får inntil 6000 euro tilbake (ca 54 000 kroner) for elbiler. I Storbritannia er beløpet inntil 4500 pund (ca 48 000 kroner).

Finland vurderer nå også en slik ordning, på samme nivå som Tyskland.

Målet er å ha 250 000 elbiler på veien i Finland innen 2030, ifølge YLE. Så langt i år er det solgt mindre enn 200 elbiler i landet.