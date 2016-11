Elbiler er ikke nødvendig for å nå strengere utslippskrav

Elbiler er ventet å spille en viktig rolle i reduksjonen i CO 2 -utslippet fra bilparken. Men de er ikke en nødvendighet for å klare strengere krav, ifølge en ny rapport.

Bilprodusenter som selger biler i EU må innen 2021 ha et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på høyst 95 gram per kilometer.

Hva det neste kravet blir etter dette er ikke avgjort, men utslipp ned i 70 gram CO 2 per kilometer i 2025 har vært indikert. De skal trolig videre ned i 2030.

Slike krav er i alle fall delvis årsaken til at bilprodusentene satser mer og mer på elbiler og hybrider.

Elbiler ingen nødvendighet

Men det er ikke strengt nødvendig, ifølge en ny rapport fra the International Council on Clean Transportation (ICCT).

Faktisk er det mulig å nå 70 gram CO 2 per kilometer innen 2025 uten å lage elbiler i det hele tatt, ifølge rapporten.

ICCTs analyse er gjort ved hjelp av simulering og kostnadsestimater for teknologien som må tas i bruk.

– Vår analyse viser at et CO 2 -mål på 70 gram per kilometer i 2025, i snitt for hele nybilflåten, kan nås med enten ingen eller kun moderate nivåer av elektriske kjøretøy, sier Dr. Peter Mock, lederen for ICCT i Europa i en pressemelding.

ICCT er organisasjonen som avslørte Volkswagens dieseljuks.

Europeiske utslippskrav EU regulerer hvor mye CO 2 biler solgt i unionen kan slippe ut per kilometer. Kravet er et snitt for hver produsents registrerte kjøretøy. Om snittet overstiger grensen, straffes bilprodusenten med bøter: 5, 10 og 15 euro per kjøretøy for henholdsvis 1, 2 og 3 gram over, og deretter 95 euro for hvert gram utover dette. Fra 2019 vil boten være 95 euro per gram fra første gram over kravet. Bilprodusentene gis incentiver til å produsere lav- og nullutslippsbiler. Fra 2012 til 2015 telte biler med mindre enn 50 gram CO 2 per kilometer for så mye som 3,5 biler. Fra 2016 til 2019 er incentivet fjernet. Fra 2020 vil biler som slipper ut mindre enn 7,5 gram CO 2 per kilometer telle som 2 biler. Dette fases gradvis ut frem mot 2023. Bilprodusenter har mulighet til å danne grupper som rapporterer inn sine salg samlet. Det gir produsenter som for eksempel Ferrari mulighet til å klare kravene. Deres biler slipper typisk ut fra 250 gram CO 2 per kilometer.

Bedre forbrenningsmotor, men høyere pris

Dette kan bilprodusentene få til ved å gå for alle tilgjengelige teknologier som kan redusere utslippet fra forbrenningsmotorer, inkludert hybridisering.

Slik teknologi kan være for eksempel variable ventiltider (VVT), kontinuerlig variabel transmisjon (CVT), totrinnsturbo, eksosresirkulering (EGR), 48 volts mild hybridisering, og start-stopp-funksjon, sammen med reduksjon av motorvolum. Mer aerodynamisk utforming av kjøretøyet og vektreduksjon er også tiltak som bidrar.

Dette vil imidlertid gjøre bilene dyrere.

Den totale kostnaden for teknologien vil øke prisen på bilene med mellom 1000 og 2150 euro (ca 9000 - 19500 kroner). Samtidig vil drivstoffbesparelsen være omtrent 450 euro (ca 4000 kroner) i året.

Dermed har bileieren tjent inn den ekstra utgiften på tre til fire år, ifølge rapporten.

Billigere med elektriske drivlinjer

Bosch har utviklet et system som ved hjelp av vanninnsprøyting reduserer drivstofforbruket. Foto: Bosch

Å klemme ut hele potensialet for utslippsreduksjon fra forbrenningsmotorer frem mot 2025 vil likevel være kostbart sammenlignet med alternativet, skriver ICCT.

Jo før bilprodusentene går over til ladehybrider og elbiler, jo billigere blir det å oppfylle fremtidige krav.

– Mot 2025 kan produsentene møte et flåtekrav på 70 gram CO 2 per kilometer for 200 til 500 euro (1800 til 4500 kroner) mindre per kjøretøy om de begynner å utplassere elektriske biler tidligere, og har som mål å nå en markedspenetrasjon på omtrent 15 prosent innen 2025, sier Mock.

Opel-sjefen: – 95 gram blir også vanskelig

Det er ikke små forbedringer som må gjøres.

Dr. Karl-Thomas Neumann, administrerende direktør i Opel, påpeker at én ting er 70 gram, men også det å nå 95 gram ser ut til å bli langt vanskeligere enn mange hadde trodd.

Årsaken er det nye og strengere måleregimet.

– Å lykkes vil både kreve videreutvikling av forbrenningsmotorene og elektrifisering. Derfor er jeg veldig glad for å ha elbilen Ampera-e som jeg er overbevist om at blir en stor suksess, sier Neumann til Teknisk Ukeblad.

Han sier at utslippskravene tvinger bilprodusentene både til å ta fram attraktive og prisgunstige elbiler, samtidig som at prisen på forbrenningsmotorer drives oppover som følge av mer krevende utslippsreduserende teknologi.

Samtidig minner Neumann om at det fortsatt er kostbart å lage elbiler.

– Det skyldes ikke bare batteriene, som alle er mest opptatt av, men også andre komponenter som elmotorer og kraftelektronikk. Volumene er fortsatt små og læringskurven er ennå ikke i nærheten av den som gjelder for forbrenningsmotoren, sier Opel-sjefen.

Chevrolet Volt er en hybridbil med Voltec-drivlinje. Foto: General Motors

Strengere måling

Utslippstallene bilprodusentene opererer med i dag er basert på NEDC-kjøresyklusen. Den er beryktet for å være svært lite krevende, og i realiteten slipper alle biler ut mer CO 2 enn disse testene viser.

ICCTs undersøkelser viser at avviket mellom oppgitt CO 2 -utslipp og reelt utslipp er stort, og at det øker. I fjor var utslippet 42 prosent høyere enn oppgitt, ifølge organisasjonen.

Neste år må bilprodusentene oppgi tall etter den nye WLTP-kjøresyklusen, som i langt større grad skal reflektere reell kjøring. Men perfekt er den ikke, da utslippet reelt er 23 prosent høyere enn oppgitt, ifølge ICCT.

95 gram-målet er imidlertid oppgitt for NEDC-måling, noe som betyr at det reelle utslippet i snitt vil være 134 gram CO 2 per kilometer i 2021.

WLTP er ventet å gi en skjerpende effekt, men ICCT mener det finnes smutthull her også, som gjør at man kan få et avvik også her over tid.

Derfor venter de at gapet vil øke over tid, og at det reelle utslippet vil øke fra 23 til 31 prosent mellom 2020 og 2030. I perioden 2005 til 2030, vil det i tilfelle bety en årlig utslippsreduksjon på i snitt 3,9 prosent.

EU kan imidlertid også komme til å kreve at bilprodusentene utfører tester som viser reelt utslipp, og sette et maksimalt avvik på for eksempel 15 prosent. Det vil redusere utslippet med 6,8 prosent i året i snitt mellom 2005 og 2030.

40 gram kun mulig med elbiler

Forbrenningsmotorer slipper ut CO2. Foto: Colourbox

Om EU setter enda strengere utslippskrav i 2030, med et snitt på 40 gram CO 2 per kilometer, er det i realiteten ingen vei utenom elbiler.

Avhengig av prisen på batterier, vil dette gi en prisøkning på mellom 1600 og 3000 euro (14 500 til 27 000 kroner).

Men dette vil også avhenge av markedsandelen til biler med elektrisk drift. Jo flere biler, jo større produksjonsvolum av batterier, og jo lavere pris.

Bilprodusentene vil trolig velge litt forskjellige metoder for å nå utslippskravene på kort sikt. For eksempel har Renault-Nissan vært tydelige på at de ser elbiler som en viktig del av sin strategi, mens andre, som PSA, ikke har vært like tydelige.

De store går elektrisk

Det kan imidlertid se ut til at bilprodusentene ser få andre valg i det lange løp.

Toyota, verdens største bilprodusent, har tross tidlig satsing på hybridteknologi, vært avventende til batteri-elbiler. De har nå tilsynelatende kommet på banen.

Tesla har vist at det er mulig å etablere nye bilprodusenter i et marked som i flere tiår har vært nærmest umulig å starte opp i. Det er langt enklere å lage en elbil enn å lage en bil med forbrenningsmotor.

IT-industrien har også rettet blikket mot bilindustrien, og utvikler løsninger for selvkjørende biler, og tjenester.

Didier Leroy, en av Toyotas fire nestledere, sier til Automotive News at produsenten har satt seg som mål å ta ledelsen i neste generasjon elektrifiserte drivlinjer, at de skal gå fra å bare selge kjøretøy til å selge data og tjenester, og at de skal etablere en lettere selskapsstruktur med gründermentalitet.

Volkswagen vil bli verdens største elbilprodusent

Konseptutgave av den kommende Volkswagen-elbilen ID. Foto: Volkswagen

Volkswagen er en annen gigant som har vært tydelige på at elbiler spiller en nøkkelrolle for dem. De presenterte denne uken sin fremtidsstrategi «Transform 2025+». Her legger de frem planer for massive investeringer i e-mobilitet.

Volkswagen planlegger å selge en million elbiler i året innen 2025. For å få til dette skal de bygge opp kompetanse og restrukturere seg frem mot 2020. Målet er å ta en lederrolle i den kommende omveltningen av bilindustrien.

Bilene skal ikke være nisjeprodukter. I pressemeldingen skriver Volkswagen at de planlegger å spille en nøkkelrolle, og at elbiler skal være selskapets kjerne fremover.

Penger til nødvendige investeringer får de ved å kutte ut enkelte konvensjonelle biler og modellvarianter som selges i lite volum.

Volkswagen kommer ikke til å selge dieselbiler i USA i det hele tatt fremover, noe som åpenbart skyldes flere faktorer, som dieselskandalen, men også strengere utslippskrav.

De planlegger samtidig å produsere elbiler i USA fra 2021.

Elbil kan bli billigere enn diesel i 2023

Internt i Volkswagen tror enkelte av deres egne strateger at batterielektriske biler vil bli billigere enn dieselbiler så tidlig som i 2023, på grunn av stengere utslippskrav.

– Som et resultat ser vi en kostnadslinje som krysser mellom batterielektriske biler og dieselbiler. Noen av strategene i vårt selskap ser dette innen 2023, 2025. På grunn av utslippskravene til dieselbiler, vil de bli veldig dyre. Vi forventer at når de to linjene krysser, er det tiden når det blir lagt stort press på diesel, sier Dr. Matthias Erb, som er i ledergruppen i Volkswagen i USA, til Green Car Congress.

Også Mercedes-Benz vurderer å slutte å selge biler med dieselmotorer i USA, skriver Automotive News.