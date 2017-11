Dette er rimelig avansert termografi for håndverkere flest

I den nye TOOLS-butikken utenfor Hamar, rett ved en viss svensk møbelkjede, går det mye i kulelagre, reimer og bolter for industrien. Kunder fra bygg og anlegg kommer innom for å skaffe alt fra elektroverktøy til fallsikringsutstyr.

Varmekameraer har de imidlertid ikke kunnet hjelpe deg med – før nå. TOOLS er nemlig blant de eneste i landet som har fått inn det helt nye varmekameraet Bosch GTC 400 C.

– Dette er mye billigere enn mange andre termiske proffverktøy, og blir nok et kamera som mange kommer til å ønske å ha på lur. Det blir noe du bare kan ha i bakhånd, i stedet for å leie inn dyr arbeidskraft hver gang du trenger å se etter temperaturforskjeller. Her kan du raskt finne kuldebroer, sjekke hvor varmekablene er, elektrikeren kan bruke det for å se etter varmgang i sikringsskapet, og mye mer, forteller butikksjef Ståle Hagen.

Presise målinger – helt umiddelbart

Du ser umiddelbart om det er store temperaturforskjeller i bildet, uansett hvor du er.

Nyheten er ikke Bosch sitt aller første varmekamera, men det er det mest avanserte. Oppstart og kalibrering tar bare noen sekunder, og deretter er det bare å måle i vei. I «snuten» sitter det både en IR-sensor og et vanlig kamera, som gjør at du raskt får et vanlig bilde sammen med temperaturmålingene – og bildene kan overføres rett til telefonen med det samme.

– Alt i alt har den mange kjekke bruksområder, men det beste er nok at vanlige håndverkere kan skaffe seg sitt eget proffutstyr for termografi. Den ser kanskje litt ut som en stendersøker, men dét blir jo et ganske enkelt verktøy i forhold til dette her, humrer Hagen.

Når du tar en GTC 400 C ut av boksen første gang kommer du også i gang nokså umiddelbart, uten å måtte håndtere en rekke innstillinger. Plugg inn et vanlig Bosch 12V-batteri, eller bruk et adapter for AA-batterier, og så er du klar til å finne ut hvor det trekker.

Bestill Bosch GTC 400 C på TOOLS.no »

– Lettere å finne ut av viktige ting

Hos Ståle Hagen i TOOLS-butikken på Hamar vil du kunne prøve ut det nye varmekameraet.

For mer avansert bruk kommer GTC 400 C med flere manuelle muligheter. Du kan blant annet velge blant forhåndsinnstillinger for emisjonsfaktoren til flere vanlige materialer, eller stille inn dette helt manuelt. For å finne lekkasjer, eller unngå å bore feil, er det likevel nok å bare slå den på.

– Det blir litt lettere å finne ut av enkle, men viktige ting. De som bare driver som eksperter på termofotografering har jo det som et eget fag, og dette kameraet erstatter nok ikke dem fullt ut – men det er heller ikke meningen. Saken her er at hvis du lurer på om isolasjonen er god nok, eller trenger å se hvor fjernvarmerørene ligger, så skal du ikke måtte ringe en ekspert, sier Hagen.

I tillegg til snekkere, rørleggere og elektrikere tror han også takstmenn vil få glede av det nye Bosch-kameraet, siden det gir dem en rask måte å oppdage temperaturforskjeller i bygg på – og lar dem dokumentere at noe kan trenge utbedring, eller om det så greit ut da de var på befaring.

– Nå er det jo sånn at dette er et verktøy som hjelper proffen først og fremst, men hvis du har et hus som er litt kaldt, så kan du raskt se hva du kan forbedre med denne typen kamera. Da jeg fikk høre om nyheten tenkte jeg jo at «dette her er jo noe jeg skulle hatt hjemme», for jeg tror jeg har noen kuldebroer jeg ikke vet helt hva er for noe – og det ville vært fint å sjekke, avslutter butikksjefen.