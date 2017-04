«Voksen-Lego» for både håndverkere og hobbysnekkere

Alle som jobber med hendene setter pris på godt verktøy. Men ikke alle tenker over at det beste verktøyet kanskje er en god måte å holde seg organisert på. Rundt om i Norge finnes det tusenvis av både proffer og hjemmesnekkere som snubler rundt i bokser med spiker og skruer på byggeplassen.

De mest rutinerte har lenge brukt et system fra ESSVE til å organisere og transportere festemateriell, men det er fortsatt mange som ikke har blitt helt frelst ennå. Nå som det finnes en ny og enda mer hendig utgave av transportkofferten ESSBOX på markedet, så kan det endre seg raskt.

Helt uskyldig utvendig

Ole Amund Holter på TOOLS Jessheim viser frem hva du kan putte i ESSBOX MINI. Foto: Story Labs

Ved første øyekast ser ESSBOX MINI ut som en helt vanlig transportkoffert i plast. Knallgrønn, så den sees lett på hektiske byggeplasser. Ellers ser den ganske ordinær ut. Helt til du åpner den.

For inne i kofferten finner du... ingenting.

Den er laget for å oppbevare skrue-esker, som man får kjøpt fra forhandleren. Men det som skiller akkurat denne fra andre transportkofferter, er et Lego-liknende system i bunnen, og et tynt lag skumgummi i toppen. Tilsammen lager dette den mest geniale kofferten på byggplassen.

– Det som er veldig fint med den er at du setter en eske nedi, så er den låst fast. Du kan putte inn en eller to pakker eller fylle den helt opp, uten at det gjør noen forskjell, sier Ole Amund Holter hos TOOLS Jessheim.

Han har selv brukt ESSVE-kofferten i årevis, og nå har han gleden av å vise et helt nytt publikum hvor smarte de kan være.

– Mange, både blant håndverkere og hobbyister, har hørt om ESSBOX-en, men vet ikke helt hva den går ut på. Det er mange som får en «a-ha-opplevelse» når de kommer og får se hva den faktisk gjør. Noen skjønte det tidlig, og noen har sett noen andre som har hatt det før de kom og kjøpte selv, forteller han.

Holder alt på plass uansett hvor mye det rister

Så hva er genistreken? Jo, knottene i bunnen holder eskene med skruer fast i kofferten og hindrer at de sklir rundt. Forskjellige esker har ulike størrelser, men de passer alle sammen inn i kofferten – i et høyst logisk system. En bitteliten boks med kanskje et tyvetalls skruer vil ta opp én knotterad, mens en stor boks fylt med spiker tar opp tre rader. Så kan man bare spille litt Tetris med eskene for å klemme flest mulig inn i kofferten. Det hele er litt mindre og lettere enn den originale ESSBOX, men har fortsatt plass til ni medium-størrelse pakker – pluss et par små.

Det som ligger i eskene holder seg også på plass.

– Her i butikken selger vi mest esker med treskruer, men du kan jo bygge akkurat den innmaten du vil. Vi selger også tomme esker som du kan fylle med akkurat det du passer, så kan du stable full kofferten med esker i forskjellige størrelser. Selv har jeg tre stykker; en til innendørs bruk, en til ting jeg trenger ute, og en som er bare til spiker, sier Ole Amund.

Det tynne laget med skumgummi i lokket på kofferten har en svært enkel, men briljant funksjon. Det er jo et strev å måtte åpne ett og ett lokk på eskene hver gang man trenger en skrue og andre småting. Derfor er kofferten laget slik at når du legger lokket til eskene ned på knottene i bunnen, under selve eskene, så klemmes toppen av hver eske inn i denne skumgummien. Da blir det tett når du lukker kofferten, så ikke en eneste spiker kommer på avveie – samme hvor mye det rister.

Skreddersydd for folk på farten

Alle deler av ESSBOX MINI er laget med utgangspunkt i en tanke om å gjøre arbeidsdagen mer effektiv for folk på farten. Produsenten ESSVE har gjennomført en rekke intervjuer med profesjonelle håndverkere for å lage et så godt produkt som mulig, og alt fra det faststøpte håndtaket til gummipakningen som gjør kofferten vanntett er resultater av at de har snakket med brukerne.

– Når bilen er full av utstyr er det ikke lett å finne frem, og det er i alle fall ikke enkelt å finne den éne skruepakken du trenger. Tanken vår var å organisere hverdagen litt bedre. Vi ville gjøre det lettere å finne frem. Samtidig vet alle som har hatt en pappeske med skruer ut i regnet hvor fort de går i stykker, sier Pål Jahr hos ESSVE.

Ikke for tung, og ikke for liten. Foto: Story Labs

Han forteller at håndverkerne var veldig interessert i å ha en koffert å putte festemateriell i, men de ville ha den tom – så de selv kunne bestemme over innholdet. Så måtte de finne en passende størrelse. For store kofferter fulle av skruer ville bli for tunge til at man orket å bære rundt på dem, og for små ville ikke hatt nok plass. De gikk for plast i stedet for metall slik at de kunne tåle en støyt, men uten å bulke.

– I tillegg var det viktig å kunne stable koffertene uten at de flakset av sted ved bråbrems, så vi laget dem sånn at de passer perfekt oppå hverandre. Lukkemekanismen på lokket måtte vi også lage så solid at den tålte mye bruk, så det var mange runder med prototyper, sier Pål.

Men så har også sluttresultatet blitt en suksess – den originale ESSBOX er solgt i over 100 000 eksemplarer siden den kom i 2012. Hos TOOLS Jessheim forteller Ole Amund at de regner med å selge vel så mange av den nye Mini-versjonen.

– I tillegg gir vi bort ESSBOX MINI på kjøpet i alle TOOLS-butikkene til de som fyller den med skruer til 800 kroner eller mer, så de skal nok få bein å gå på, humrer han.