Lasere er fremtidens verktøy

Det er ikke så mange år siden tommestokk, blyant, vater og loddesnor var alt du hadde når du skulle sørge for at noe var rett. Så kom linjelaseren. Helt i starten var det fryktelig dyrt, men over de siste cirka 15 årene har den blitt mye mer tilgjengelig. I dag har de fleste seriøse håndverkere tatt lasere inn i verktøykassen, og linjelaseren overtar for snor og vater slik superkompakte målere som GLM 50 C har overtatt for målebåndet.

– I dag er det alt fra privatkunden til de største selskapene som kjøper slike lasere. De er utrolig smarte, særlig modellene som tegner linjer på alle akser, og som kan gi et fast punkt i taket som ikke flytter seg, forteller David Davidsen, butikksjef i TOOLS Drammen.

Når du lett kan få helt rette linjer og vinkler hvor du vil i rommet, og attpåtil i perfekt vater, blir det en smal sak å sette opp alt fra vegger og vinduer til hyller og lampefester. Du får se hvor alt skal være, og presisjonen knuser manuelle hjelpemidler. Men med flere typer lasere å velge mellom, hvilke brukes til hva?

Ikke bare grønt lys for god synlighet

Den nye GLL 3-80 C (til venstre) leverer en mer synlig stråle enn før.

Enkelt sagt har det vært sånn at mange har klart seg godt med rød laser, men om du trengte en godt synlig stråle – særlig utendørs eller i godt opplyste omgivelser – måtte du ha en litt dyrere, grønn laser. Nå begynner likevel ting å skje, og røde lasere tar virkelig innpå.

Kryss i taket: Når man kommer litt på avstand blir forskjellen ekstra tydelig.

– Med nye Bosch GLL 3-80 C har du fortsatt lasere både fremover og bakover på tre akser. Da får du linjer både i gulvet, i taket, og på alle fire veggene. Det nye er at AA-batteriene er byttet ut med det samme oppladbare batteriet som brukes i alle Bosch sine 12V-verktøy, og det gjør det mulig å lage en mye kraftigere rød laserstråle enn før, forteller Davidsen.

Selv om den røde strålen nå gir deg skikkelig godt synlige linjer er det fortsatt sånn at grønn laser er det råeste. Den nyeste modellen som skyter grønt, GLL 3-80 CG, er nemlig også oppdatert med nytt batteri og nye funksjoner – for deg som trenger den beste synligheten, uansett hvor du jobber. Begge variantene kan for øvrig fjernstyres fra telefonen, som kanskje er særlig praktisk på byggeplassen.

– Disse laserne er virkelig anvendelige til alt mulig, uansett om du er flislegger, snekker, kjøkkenmontør eller noe annet. Trepunktlaser er helt suverent, fordi du får rette vinkler med høy presisjon på alle flater samtidig, og Bosch sine lasere har typisk vært veldig gode. Du får for eksempel like sterk stråle både fremover og bakover, og der er det en del andre som henger etter, sier butikksjefen.

– Men det er spennende å se hvor fort denne teknologien har utviklet seg. Du kan jo se hvor mye bedre disse helt nye laserne har blitt, bare sammenliknet med forrige modell! Selv ble jeg faktisk veldig overrasket over hvor mye bedre den røde var blitt, sier han.

Linjer der du trenger dem

Det er ikke bare selve laserne som er nye. Også mottakeren Bosch LR 7, som tar imot strålen, har fått oppgraderinger. Mottakerfeltet er betydelig større enn før, og kan registrere både røde og grønne stråler. Hvis du står 50 meter unna laseren er nok likevel det aller mest spennende Bosch RM 3, et motorisert stativ du styrer direkte fra mobilen.

Hos TOOLS finner du alle slags moderne måleverktøy fra Bosch, inkludert blant annet rotasjonslasere, avstandsmålere og detektorer.

– Motorstativet er også nytt, og veldig kult. Det beste er at du kan styre den med telefonen. Hvis du står på motsatt ende av bygget og må flytte strålen et par centimeter, så er det bare å ta opp telefonen. Ikke er det noen voldsom pris på den heller, og du kan sette den oppå et vanlig stativ for å få justert høyden, forteller Davidsen.

Siden begge GLL 3-80-modellene er selvlevelerende gjør det heller ingenting om stativet ikke står helt flatt. Mange er litt usikre på bruk og måleteknikk av roterende lasere, men i dette tilfellet gjør verktøyet mye av jobben for deg.

– De er veldig enkle i bruk. Du starter laseren med ett knepp på den røde knappen, og slår selvleveleringen av og på ved å dra den helt tilbake. Som sagt kan du styre nesten alt fra appen på telefonen. Med denne typen hjelpemidler vi har nå er det mulig for håndverkere å få gjort veldig mye på egen hånd, og ting går fortere enn de gjorde i gamle dager.

Laserteknologien blir nemlig stadig bedre, og det gjelder i alle kategorier. Hvis du har den 360-graders multilinjelaseren du trenger, og er på utkikk etter en ny krysslaser for bare lodde- og vaterstrek, er Bosch GCL 2-50 C noe du bør titte på – og den finnes selvfølgelig også med grønn stråle.

Sist, men ikke minst, er det alltid smart å få korrekte avstandsmålinger – og da er det veldig greit å ha med seg en GLM 50 C, nærmest uansett hva du driver med.