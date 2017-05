Hørselvernet proffene går mann av huse for

Alle vet at trommehinnen er viktig for hørselen, og at den kan både sprekke og helbredes, uten at det får de altfor store konsekvensene. Færre vet at det er små «hårceller» i det indre øret som faktisk oversetter lydbølgene til signaler som hjernen kan oppfatte, og de tåler en hel del mindre enn trommehinnen.

Høye lyder er den vanligste årsaken til at disse «hårene» ryker, og når det først skjer vil de aldri gro tilbake. Det er dette som gjør at én rockekonsert eller ett kraftig smell kan gi permanent hørselsskade – cellene som skal ta imot lyden blir rett og slett borte.

En av fem nordmenn i arbeidsfør alder rammet

Foto: Story Labs

Når det skal såpass lite til er det kanskje ikke så rart at hørselstap grunnet støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i hele Europa, og her til lands forteller Arbeidstilsynet at rundt halvparten av alle meldinger om yrkessykdom de mottar handler om hørselskader. I Norge har 20 prosent av alle mellom 16 og 66 år nedsatt hørsel.

– Heldigvis virker det som stadig flere tar beskyttelse på alvor, også når det gjelder hørselvern. For eksempel har vi nylig fått tak i en ny type hørselvern fra Peltor med innebygget DAB+-radio, og de er et av de mest populære produktene i butikken akkurat nå, forteller Ingunn M. B. Hegna i TOOLS Kongsberg.

Årsaken er nok at FM-nettet nå er i ferd med å slukkes. Da blir det snart stille i mange eldre hørselvern med radio, siden disse ikke har DAB+. Det er nok noe av forklaringen på at Peltor Radio DAB+ FM, som nyheten heter, går unna.

– Her i Kongsberg-butikken er det særlig gravemaskinførere og folk som jobber med skogs- og landbruksmaskiner som vil ha dette hørselvernet, men de passer godt for de fleste som liker å ha noe å lytte til mens de jobber. Å sitte i maskindur i flere timer er ikke bra for ørene, samtidig som det ikke er noe gøy å ikke høre noe gjennom hele arbeidsdagen heller. Da hjelper det med litt radio, forteller den smilende TOOLS-selgeren.

Fungerer i de fleste støyende miljøer

Peltor Radio DAB+ FM. Foto: Story Labs

Hvis du kjenner til hørselvern fra Peltor har du nok vært borti Optime-serien deres, og denne nyheten tilsvarer Optime II når det gjelder støydemping. Det betyr at modellen med bøyle har en SNR på 31 dB, mens modellen for hjelmmontering har en SNR på 30 dB. Stig Isaksen i 3M Norge forteller at dette gjør at hørselvernet kan brukes i miljøer inntil cirka 110 dB.

– Samtidig er det viktig å påpeke at man bør ha på seg hørselvernet hele tiden når man jobber i et støyende miljø. Det er blant annet derfor vi ikke satte noe display på hørselvernet, for at folk ikke skal ha noen grunn til å ta det av seg og se på det, sier han.

Hele hørselvernet styres gjennom to store knotter – en multifunksjonknapp som også styrer volum, og et hjul som styrer kanalvalg. Du kan lagre inntil 10 DAB+-stasjoner som favoritter, og hvis du heller vil høre på din egen musikk kan du koble til eksterne lydkilder, som MP3-spiller eller telefon, med en vanlig 3,5-millimeters minijack.

– Da hører du også om det ringer eller kommer SMS, selv om denne modellen altså ikke har noen mikrofon du kan snakke i. Siden dette er helt digitalt bruker det jo litt strøm, og vanlige AA-batterier holder til rundt 25 timers drift. Derfor velger de fleste å anskaffe Peltors oppladbare batteripakke, som kan brukes inntil 18 timer mellom hver opplading, og batteriladere for enten 220 V eller 12 V finnes som tilbehør. Hvis du glemmer å skru av hørselvernet slår det seg også av automatisk etter fire timer, forteller Isaksen.

– Ring og sett deg på venteliste

Hos TOOLS Kongsberg er det ventelister for å få tak i nyheten – særlig modellen med hjelmfeste, som fortsatt er på vei inn. Etter at butikken flyttet inn i nye lokaler sommeren 2016 var det flere som oppdaget hvor de var, og mange av disse har ringt og kommet innom for å skaffe nyheten fra Peltor.

– Etterspørselen har vært enorm. Da det ble kjent at den skulle komme var det flere som tok kontakt og ba oss sette noen til side, og vi ble omtrent utsolgt på en uke. Hvis du vil ha et slikt sett burde du egentlig bare kontakte din nærmeste TOOLS-butikk og høre om de har noen på lager, og eventuelt sette deg på venteliste. For det kommer jo inn flere, forteller Ingunn.