Disse mursystemene gjør det lett å bygge med mur

Uansett om du bygger enebolig eller en påkostet hytte i Hemsedal, er det lurt å kunne gjøre det så ukomplisert som mulig.

Vi bor i et land med mye utfordrende og uforutsigbart vær, og det stiller krav til kvaliteten på arbeidet og materialene. Skikkelig isolasjon er nødvendig. Og samtidig vil vi gjerne at prosessen med å bygge opp veggene skal være lett å gjennomføre. Ingen har tross alt lyst å bruke mer tid og krefter på byggingen enn de må.

Det finnes gode grunner til å bygge med mur, og når du først har bestemt deg for det, er det lurt å gå for et isolert mursystem som gjør jobben enklere.

Funkishus med isolert mur

Denne lekre funkishytten i Hemsedal ble bygget med mursystemet Trollveggen, som ble levert uten noen spesielle tilpasninger.

Peik Næsje, leder for EPS i Glava, viser til flere fordeler med å bygge med mur:

– I Norge har vi mye skråninger og ujevnt terreng. Derfor brukes det mye sokkeletasjer. Der trengs det skikkelige murvegger på tre sider for å ta i mot trykket fra jorda i bakkant, samtidig som du fortsatt kan bygge en glass- eller trefasade foran, forteller Peik Næsje.

– En ting som vi var flinkere til før, var å bygge med kjeller. Tomteprisene er blitt veldig høye, og det arealet man får i kjelleren kan brukes som for eksempel utleieleilighet eller hybel. Isolerte mursystemer egner seg perfekt til å bygge kjeller.

– Til slutt finnes det de som rett og slett ønsker å bryte litt med den tradisjonelle norske byggestilen i tre, og bygge funkishus med murvegger, sier Næsje.

Et glimrende eksempel på et bygg basert på Glavas mursystemer er en lekker funkishytte i Hemsedal, som ble bygd med systemet kalt Trollveggen.

– Eieren brukte ganske mye stål i hytta si, og ønsket en skikkelig betongkonstruksjon. Hytta ligger i skråning, så du har jordtrykk fra bakkant, så veggen måtte dimensjoneres i forhold til det. Det trengtes også nok bæring, fordi noe av etasjen over skulle henge i lufta. Alt dette fikk vi til med standardsystem, uten spesialtilpasning, sier Rudi Kitter, salgsingeniør for Trollvegg/grunnisolasjon hos Glava.

Ferdigkappede hjørneelementer fører til betydelig tidsbesparelse. Foto: Paal-André Schwital

Byggingen foregikk på en liten tomt med vanskelig logistikk, så det var en fordel å kunne transportere enkelt, samtidig som færrest mulig deler skulle bli liggende på byggeplassen. Trollveggen oppfylte også disse kravene.

– Bygget er blitt helt rått og ligger helt fantastisk til. Kunden fikk realisert alle drømmene og ønskene han hadde, sier Rudi.

Støpeform og isolasjon i ett element

Trollveggen er et komplett system, som kommer ferdigpakket og transporteres enkelt til byggeplassen. Alt består av standardelementer, slik at det strengt tatt bare er å stable de på hverandre, og fylle med betong når de er ferdig satt opp.

Mursystemet gjør det å bygge hus nesten like enkelt som å sette opp legoklosser. Bare i litt større skala. Den store fordelen for utbyggeren er at systemet altså er ferdigisolert, med en lambda-verdi på bare 31.

– I bransjesammenheng kaller vi det for ICF-system. Det betyr isolert støpeform for betong. Prinsippet er at det er støpeform og isolasjon i ett. Det er tidsbesparende på en arbeidsplass, siden du bare trenger ett element. Vi bruker også stål i skjelettet, noe som gjør systemet mye mer robust, sier Peik Næsje.

Enklere å bygge

Hytta i Hemsedal, under bygging med Trollveggen-elementer.

Denne enkeltheten gjør både logistikken og byggeprosessen lettere:

– Systemet er hengslet, slik at du transporterer mindre luft. Dette gir da bedre logistikk på byggeplass. Det blir mindre volum som er stablet på byggeplassen, og transportkostnader går ned. Samtidig er elementene nesten to meter lange, slik at de er raskere å stable oppover. Et element veier rundt 15 kilo, slik at det kan løftes på plass av én person, forteller Peik.

Det er nå også lansert et nytt hjørnesystem, som gjør at du ikke trenger å kutte hjørnene manuelt. Systemet innebærer ferdig kappede hjørneelementer, som er tilpasset 90 graders innvendige og utvendige hjørner. Igjen bidrar det til at det går raskere å bygge og at konstruksjonen er mer solid.

– Det er rett og slett for å spare tid. Vi leverer hjørneblokka, som vi kapper ferdig. Du får en egen pall til byggeplassen med ferdige hjørner, og noen paller med hele lengder. Og da det er bare å begynne å stable, sier Næsje.

Det å bruke hjørneelementet fører til mellom 30 og 50 prosent kortere byggetid:

– Timeverket stuper, og det er det vi er ute etter. Samtidig som det er mindre plunder og heft, mindre svinn og færre deler å betale for, forteller Rudi Kitter.

Moderne løsninger for tradisjonell bygging

For tradisjonelle trehus, som bygges uten murkonstruksjon, er det også behov for et solid fundament for bygging med plater på mark.

Konstruksjonen krever ikke minst et skikkelig gulv. Selve gulvet skal helst omkranses av en ringmur, som kan ta av for lastene fra bærekonstruksjonen. Glava har også en løsning for dette:

Ringmur sørger for skikkelig fundament for trehus. Foto: Glava

– Ringmur-løsningen vår er vinklet med 45 grader. Det gjør at vi har én blokk som du kan bruke til alt. Du kan lage rette vegger eller hjørner med én og samme blokk. Ringmur er et veldig enkelt og robust system, med ett produkt som dekker alle behov, sier Peik Næsje.

Elementene kan kombineres med Glavas egne såleblokker for ytterligere stabilitet, dersom grunnen er dårlig.

Ringmur sammen med en skikkelig veggkonstruksjon innebærer totalt sett også mye bedre isolasjon og energibesparing.

For enklere konstruksjoner

I tillegg til hus bygger man ofte enklere bygg som ikke trenger å holde på varmen på samme måte. For eksempel en garasje, en bod eller en enklere hytte. Der holder det med enkelt L-element, altså en isolert ytterforskalkning til plate på mark.

Prinsippet er veldig ukomplisert: Elementet bærer konstruksjonen og passer de aller fleste grunnforhold, og inneholder ferdige hjørner, samt alt man trenger for å feste elementene sammen.

Beskytt mot radon

Det er et krav at nye bygg sikres mot den helseskadelige gassen radon. Uansett om du bygger hus med mur eller tre, passer Glavas Radon-duk til samtlige av systemene. Duken er 3 millimeter tynn, veldig elastisk, og sørger for at det er helt tett mellom bakken og bygget. På denne måten slipper du å bo under helsefarlige forhold.

Passer for norske byggeplasser

Det er med andre ord gode grunner for å satse på å bygge med mur, og både Trollveggen, Ringmur og L-element er enkle å stable, enkle å låse sammen og robuste, slik at de tåler å bli håndtert på norske byggeplasser. Samtidig er de lette å transportere og lagre, fleksible og energibesparende.

Vil du vite mer om løsningene?