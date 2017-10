Disse 3 verktøyene har vært gjennom en revolusjon

Man skulle kanskje ikke tro at det skjedde enormt med utvikling innen kutte- og kappeverktøy, men bare de siste årene har det faktisk skjedd veldig mye. Klassiske verktøy som vinkelslipere og kappesager får stadig nye og bedre funksjoner, som gjør at de kan brukes til mye mer enn før.

– Noe av det beste er at vi endelig har fått gode batterier. Det er en drøm å komme vekk fra ledningene, og kapasiteten har blitt så god at du tenker ikke over at det går på batteri. I tillegg lader de så fort at før du rekker å bruke opp det ene, så er det neste allerede ladet opp og klart, sier David Davidsen, som er utdannet mekaniker, frivillig brannmann, og butikksjef i TOOLS Drammen.

– Men selve verktøyene bygges også om og forbedres hele tiden. Bare se på bajonettsaga. Til å begynne med var det mest rørleggere som kjøpte den, men nå har den blitt et utrolig verktøy. Det har skjedd veldig mye med bladene også, så nå er den like populær blant alle yrkesgrupper, sier han.

#1 Vinkelsliperen Like sterk med batteri som med ledning Alle de nye 18V batteriverktøyene fra Bosch bruker samme batteri. Vinkelsliperen er et verktøy som ved første øyekast aldri forandrer seg. Når man ser nærmere etter finner man ut at sannheten er ganske annerledes. Se for eksempel på den helt nye Bosch GWS 18-V 125 C, som vi prøvekjørte utenfor TOOLS i Drammen. C-en på slutten av navnet står for Connect, og forteller at denne vinkelsliperen kan kobles til telefonen din. Der kan du blant annet sjekke driftstid, eller stille den inn for myk oppstart. Det viktigste med en vinkelsliper er nok likevel kraften den leverer – og i dag begynner batteridrevne modeller virkelig å nærme seg det du får med ledning. – Selv om denne maskinen går på batteri har den like mye kraft som en 1000-watts vinkelsliper med ledning. Du kan også sette flere hastigheter, så du slipper å kjøre på full guffe hele tiden. Så har den blitt slankere, slik at den er bedre å holde i, og du får ordentlig godt grep, forteller Davidsen. Maskinen har flere nye sikkerhetsfunksjoner. Det er verdens første vinkelsliper med Drop Control, som at den børsteløse EC-motoren kutter umiddelbart hvis du mister den. Kickback-stopp gjør at maskinen slår seg av hvis bladet kjører seg fast, og vibrasjonsdempende håndtak har den også. Finn vinkelslipere på batteri hos TOOLS »

#2 Sirkelsaga Lett, kraftig og spiser metall Den nye Bosch GKM 18 V-LI kapper både tre, plast og metall uten problemer. Det burde gjøre den interessant for både rørleggere, sveisere, tømrere og montører av alle slag. Siden vi likevel hadde et arbeidsbord rigget opp fant vi også frem den håndholdte sirkelsaga Bosch GKM 18 V-LI, som ble lansert tidligere i år. Saga kan skjære opp til 8 mm tykt stål, og er optimalisert for bruk på metall. Femten kjappe kutt senere var Davidsen vel fornøyd. – Det er jo gull å skjære med sånt som dette. Du kan se at vi fikk rene og fine kutt, og det er ikke noe varmeutvikling eller gnister. Det er jo et problem for mange, at de må tenke på hva slags verktøy de bruker av hensyn til brannsikkerheten. Siden denne saga er nesten helt gnistfri gir det et sikrere arbeidsområde, sier butikksjefen. – Tidligere var det nesten så du måtte bruke baufil på en del jobber, men dette her er noe helt annet å kappe med, slår han fast. Den kompakte sirkelsaga bruker det samme batteriet som alle de andre 18 V-maskinene til Bosch. Et 6 Ah batteri trenger bare 35 minutter i en 8 Ah lader for å være klart til dyst, så du kan jobbe så lenge du trenger. Finn sirkelsager på batteri hos TOOLS »

#3 Bajonettsaga Når du skal lage skikkelig store hull Utformingen på den nye bajonettsagen GSA 18V-32 ble opprinnelig laget på spesifikasjon fra tysk brannvesen, for å kunne brukes i flere arbeidsstillinger. Hvis du skal gå hardere til verks, og for eksempel ta ned en vegg, blir nok sirkelsaga litt i minste laget. Da er det godt at også bajonettsager er tilgjengelige i batteridrevne, oppgraderte versjoner. Den nye Bosch GSA 18V-32 er et godt eksempel. – Bajonettsaga er først og fremst laget for de som holder på innendørs, som skal slippe å bekymre seg for varmeutvikling. Den fungerer også veldig bra til riving. Hvis snekkeren kommer og skal bytte vinduer eller lage en døråpning, så setter han på et grovt rivningsblad, og da går det unna. Det har også skjedd mye med bladene til disse, og nå får du blader både for stål og tre, forteller Davidsen. Når det gjelder rå kraft tilsvarer den nye Bosch-saga en ledningsversjon. I tillegg har den så og si ingen vibrasjoner, som særlig er et pluss for sikkerheten. Den har hastighetsregulering, slik at den kan kjøre saktere for å skjære stål, og pendelfunksjon som egner seg godt til å kutte i treverk. Den ergonomiske utformingen gjør den også lett å bruke i mange forskjellige arbeidsstillinger. – Uansett hva slags hånd håndverker du er, enten du er tømrer, blikkenslager, eller rørlegger er denne veldig fin. Den kommer også med karbidtenner på bladet som standard, som er spesielt bra for skjæring av soilrør. Du må faktisk nesten prøve den for å skjønne hvor mye bedre den er. Finn bajonettsager på batteri hos TOOLS »

Det er altså mye nytt som har skjedd med kappeverktøy de siste årene, både hva gjelder sikkerhet, funksjonalitet og kraft. Både vinkelslipere og sirkelsager, bajonettsager og multikuttere har fått en rekke forbedringer. Med nye, bedre batterier kan du også jobbe lenger enn tidligere på hver lading.

– Det viktige er at du får opplevelsen av å bruke en ledningversjon, men i batteriutførelse. Jeg jobber i brannvesenet også, og der har vi batteriverktøy på alle bilene. Selvfølgelig har vi hydrauliske verktøy også, men ting som bajonettsager og vinkelsliper går på batteri, og det blir flittig brukt, forteller Davidsen.

