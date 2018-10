– Dette er et av de mest komplekse prosjektene jeg har vært borti

Når de skal bygge Nordens største kunstmuseum midt i sentrum av Oslo, der flere separate kulturinstitusjoner samles, og det totale arealet er på over 54.000 kvadratmeter, er det klart at ingenting overlates til tilfeldighetene. Og kravene er skyhøye.

Det nye Nasjonalmuseet blir et signalbygg for generasjoner, skal huse dyrebare kunstverk, og trekke til seg kulturinteresserte fra hele landet og verden.

– La det være klart: For forbipasserende kan det akkurat nå se ut som en svær bygningsmasse, men dette er et meget komplisert prosjekt, sier Trond Larsen i GLAVA®, som har vært tett på byggeprosessen.

– Nasjonalmuseet hadde den største prosjektbeskrivelsen jeg noen gang hadde sett. Ikke nok med det - fremdriften skal være ekstremt rask. Dette er et komplisert prosjekt, forteller han.

Fokus på norske produkter

Tom Chr. Gefle i Weber tar et nærmere sjekk av fasadeveggene. Foto: Delta V

Siden det er snakk om et prestisjefylt kulturprosjekt, et nasjonalmuseum, må man gjerne tenke lokalt. Kortreiste varer som fokuserer på miljøet og norsk kvalitet.

– Når hovedentreprenøren valgte oss, gjorde de det fordi vi produserer isolasjonen vår i Askim, så alt vi leverer er kortreist. Dette er også et bygg som setter miljø høyt, og det gjør vi i GLAVA® også. Blant annet er jo 70 prosent av glasset vi bruker resirkulert. Vår komprimering gjør også at vi har færre biler på veien. Når vi leverer én pakke med isolasjon, er den komprimert ned til én femtedel av bruksvolumet, sier Trond Larsen.

GLAVA® har blant annet levert isolasjon til byggets fasade, samt til det meste av innervegger. Bedriften har også levert Wedi-våtromsplater. Ifølge Sivert Dalen, murer i Murmester Rolf Holm, som har jobbet med å montere leveransene, har det vært et krevende, men tilfredsstillende arbeid.

– Dette er noe av det største vi har vært med på. Det er veldig strenge krav til jobben, og veldig små marginer. Vi holder på med veldig store flater, og alt skal være ferdig helst i går! Toleransekravene på alt vi gjør er på to millimeter. Utvendig har vi steiner på opptil 50 kilo som skal stables for hånd. Det er første gang det er gjort denne type fasade, forteller Sivert Dalen.

Han påpeker at det har vært veldig enkelt å jobbe med leveransene fra Glava:

– Det er bare å stable opp Glavamatten på store plater og skru det fast. Vi får gjort mye om gangen og det går fort. Wedi-våtromsplatene har samme toleranse og like strenge krav, og det har vært like effektivt å sette dem opp, sier Sivert.

Sammenslåing gir nye muligheter

Bjørn Thomas Braarvig og Noveta har vært med og montert gipsplatene i det nye Nasjonalmuseet. Foto: Delta V

GLAVA® har nylig slått seg sammen med bedriftene Gyproc og Weber, og samtlige er nå en del av Saint-Gobain-konsernet. Dette er noe som vil gjøre slike enorme prosjekter enda enklere å gjennomføre i fremtiden.

– Når vi startet på prosjektet her, var vi tre helt separate selskaper, og jobbet ikke på tvers av hverandre. Nå som vi er slått sammen, kan vi jobbe tettere. For eksempel går jo GLAVA® og Gyproc hånd i hånd med tanke på gips og stålinstallasjon i veggene, sier Trond Larsen i Glava.

– På sikt vil det også være gunstig for oss å jobbe sammen, med tanke på fakturahåndtering, ordrebekreftelser, transport og tilgjengelighet. Vi blir flere folk som kan være flere steder, nevner Simen Lindgren i Gyproc.

Det er klart at lærdommene fra byggingen av Nasjonalmuseet, og den felles ekspertisen til de tre bedriftene, er noe som vil tas med videre til neste storprosjekt. Der vil både GLAVA®, Gyproc og Weber kunne bidra som én enhet og med felles kunnskaper.

Viktig med enkel montering og logistikk

Simen Lindgren i Gyproc viser frem gipsplatene. Foto: Delta V

Et element som henger sammen med Glavas isolasjon i Nasjonalmuseets vegger er gipsplater. Også disse er kortreiste, og leveres av Gyproc, som er basert i Fredrikstad.

– Gyproc har levert gips og stål til byggeplassen, og dette leveres fra vår fabrikk i Fredrikstad. Vi har også skarpt fokus på miljø, vi produserer med naturgips, og vi gjenbruker materiale som ikke blir brukt. Vi jobber også tett med entreprenøren Noveta, vi kjenner hverandre godt når det gjelder logistikk og utførelse, forteller Simen Lindgren.

Dette aspektet er også Bjørn Thomas Braarvig, prosjektleder i Noveta, enig i:

– Fordelen med Gyproc er at de leverer med lastebil rett fra lageret, så vi får en stor mengde materiale med en gang, som kan settes av. Når fremdriften begynner, har vi alt klart og kan begynne å montere. Det er et høyt tempo på prosjektet, og det er veldig komplisert, så det er viktig å kunne være effektiv, sier Braarvig.

Han påpeker at det er mye utvikling i markedet, ting går stadig fortere, byggetider blir kuttet ned og prisene stiger. Derfor er det viktig med samarbeidspartnere som er lette å jobbe med og leverer når de skal. Ikke minst er det essensielt med gode fremdriftsplaner og rasjonell drift.

– Vi jobber med en krevende byggherre, men det er bare positivt - vi vet at de også stiller krav til alle de andre aktørene. Vi er på samme side for å nå målene og rekke fristene. Det er uansett spennende å være med på noe som setter spor i Oslo, sier Braarvig.

Har automatisert fugingen

Webers blandestasjoner for fuging, plassert på stillas.

Den tredje aktøren som har sørget for å effektivisere prosessene er Weber, som har levert fuging av betongelementer på byggeplassen, samt sikring av byggegrop.

– Fuging eller utstøping av betongelementfuger har tradisjonelt sett vært et veldig manuelt arbeid, men vi vil effektivisere det. Vi har et mer automatisert system med pumpe, der du pumper mørtelen i alle fugene. Det går utrolig raskt, sier Tom Chr. Gefle i Weber.

Han forteller at litt av utfordringen var at Nasjonalmuseet er et høyt bygg.

– Vi måtte derfor kjøre pumpene og blandestasjonene på alle stillashøyder. Vi leverte også Bolt Zink til forankringsarbeid i grunnentreprisen, som ble utført av HAB Construction, forteller Gefle.

Selve fugingen ble utført av bedriften Byggimpuls, som har jobbet tett med Weber.

– Vi i Byggimpuls opplevde Weber som en samarbeidspartner det er lett å forholde seg til. Alt ble levert til avtalt tid, og løsningen for å automatisere pumpeprosessen har ført til at vi kunne gjøre jobben raskere enn med tradisjonelle løsninger. Det er essensielt når det er snakk om så kompliserte byggeprosjekter, med så korte frister og så mye prestisje, sier Morten Ulvedalen, daglig leder i Byggimpuls AS.