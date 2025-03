Zero-rapporten: – Mye har gått feil det siste året

− Det er ikke lenger realistisk å kutte norske utslipp med 55 prosent til 2030. Det skriver miljøstiftelsen Zero i en fersk rapport.

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Allerede i fjor meldte Zero at det målet var umulig å nå.

Men i år er vi enda lengre unna, melder Zero.

– Mye har gått feil vei det siste året, skriver stiftelsen.

– Stoppet helt opp

Da Zero publiserte sin første Zero-rapport, i 2022, var konklusjonen at 55 prosents-målet fortsatt var mulig å nå. Det var det ikke lenger i 2023, mener Zero.

− I årets rapport er det enda tydeligere at regjeringen ikke vil nå sitt eget klimamål for 2030, skriver Zero – og peker spesielt på at store klimaprosjekter i fastlandsindustrien er satt på pause det siste året.

Norske utslipp falt med 4,7 prosent i 2023. Det er mer enn tidligere år, og spesielt veitransport bidrar til nedgangen.

− Samtidig har utbyggingen av fornybar energi stoppet helt opp, og mangel på kraft og nett vil trolig være den største barrieren for utslippskutt de neste årene, skriver Zero.

Globalt ser det også mørkere ut, mener stiftelsen.

I 2024 var den globale gjennomsnittstemperaturen for første gang mer enn 1,5 grader over før-industrielt nivå.

− De globale utslippene av klimagasser har aldri vært høyere enn i 2024, skriver Zero.

Selv om kinesiske utslipp faller, kutter USA i sin klimapolitikk.

– Når USA, verdens nest største utslippsnasjon, setter bremsene på, må resten av verden gjøre mer. Det gjelder også Norge, sier Zero-leder Stig Schjølset ifølge en pressemelding fra stiftelsen.

− Hvert tonn teller

− Selv i en verden med flere akutte kriser forblir klimaendringer den største trusselen for fremtidig fred og sikkerhet. Utslippskutt og omstilling er fortsatt like viktig, skriver Zero.

Selv om 55 prosents-målet ikke lenger er innenfor rekkevidde, er det håp, mener stiftelsen.

− Hvert tonn teller likevel, og vi viser i Zero-rapporten hvordan klimapolitikken kan gjøre det mulig å nær halvere norske utslipp i 2030, skriver Zero.

Stiftelsen anbefaler å forsterke virkemidlene i klimapolitikken, som å trappe opp CO 2 -avgiften og kontrollere at klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser blir overholdt.

