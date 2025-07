WSJ: Opptak antyder at piloten slo av drivstofftilførselen på Air India-flyet

Ifølge The Wall Street Journal antyder opptak fra taleregistratoren, som sammen med ferdsskriveren utgjør de såkalte svarte boksene at det var kapteinen som slo av bryterne som kontrollerte drivstofftilførselen til flyets to motorer.

Avisen siterer personer med kjennskap til amerikanske tjenestemenns foreløpige gjennomgang av bevis som er samlet inn som del av granskingen.

Air India har så langt ikke kommentert saken overfor Reuters.

En foreløpig granskingsrapport utarbeidet av Indias havarikommisjon viste tidligere denne måneden at to brytere som ved en feil var slått av, var årsaken til flystyrten.

Ifølge rapporten skal bryterne som kontrollerer drivstoffet til motorene, ha blitt flyttet fra «RUN» til «CUTOFF», noe som skal ha kuttet kraften til motorene.

– I taleopptak fra cockpiten høres det at en av pilotene spør den andre om hvorfor han kuttet drivstoffet. Den andre piloten svarte at han ikke hadde gjort det, heter det i den indiske rapporten.

Bare sekunder etter begynte flyet å gå ned. Bryterne ble satt tilbake til riktig posisjon og motorene så ut til å bygge opp kraft igjen, men flyet styrtet kort tid etterpå.

Flyet, av typen Boeing typen 787-8 Dreamliner, var på vei fra Ahmedabad i vest i India til London da det styrtet. 241 av de 242 personer om bord døde, samt 19 personer på bakken.