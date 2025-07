Vy har tatt togtype ut av trafikk på grunn av dørtrøbbel

Kommunikasjonssjef Siv Eggen Westin i Vy bekrefter dette overfor Aftenposten.

– I det ene tilfellet kjørte toget fra stasjonen med åpen dør, og døren lukket seg etter kort tid. I det andre tilfellet åpnet døren seg før toget sto helt stille ved plattform, sier Westin.

Vy mistenker at feilen på type 72-togene skyldes problemer med koblingen som overfører signaler når to togsett er koblet sammen.

Type 72-togene er tatt ut av trafikk og erstattet av type 75 – kjent som Flirt. Disse togene er imidlertid ikke godkjent for strekningen mellom Asker og Spikkestad, og derfor er det buss for tog den siste strekningen til endestasjonen.

Det var på denne strekningen at en del reisende onsdag reagerte på at Høyres valgkampbuss var satt inn. Til VG opplyste kommunikasjonssjef Siv Eggen Westin at dette skyldes en feil.

Ifølge Østlandets Blad tok Vy ut sju togsett av typen 69CII av drift etter trøbbel med dørene på et tog mellom Nordstrand og Ljan – på linje 2.