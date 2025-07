Vulkanutbrudd på Island – folk evakuert fra Grindavik og Den blå lagune

– Et vulkanutbrudd har startet i Sundhnuk-kraterkjeden, melder den islandske kringkasteren RUV.

Magma hadde tidlig onsdag morgen norsk tid begynt å strømme ut. Direktesendte bilder viste at vulkanen spydde ut røyk og strømmer av glødende gul og oransje lava. Dette er det siste i en rekke utbrudd nær hovedstaden de siste årene.

Det skjedde etter at det i tidsrommet fra like før midnatt og fram til 1.20-tiden lokal tid ble registrert over 130 jordskjelv ved Svartsengi på Reykjaneshalvøya.

Landets meteorologiske institutt opplyste tidligere på natten at det da var tydelige tegn på at et nytt vulkanutbrudd kunne starte i Sundhnuk-kraterkjeden. Instituttet viste til målinger fra borehull og fiberoptiske kabler med tydelige tegn på magmautbrudd.

– Det utgjør ingen trussel mot infrastruktur på dette tidspunktet, sa instituttet i en uttalelse. – Basert på GPS-målinger og deformasjonssignaler er det sannsynlig at dette var et relativt lite utbrudd, heter det i meldingen.

Kart som viser den eruptive sprekken ved Grindavik. Sprekken er omtrent 700 til 1000 meter lang. Siden utbruddet startet, har sprekken forflyttet seg nordover. Lavaen strømmer for det meste mot sørøst og nærmer seg ikke noen infrastruktur. Foto: Islands meteorologiske institutt / NTB

Ifølge nettsidene til Keflavik flyplass er flytrafikken foreløpig ikke påvirket.

Politiet startet i løpet av natten evakuering av innbyggerne i Grindavik. Det var mange gjester på campingplassen i Grindavik som også skulle evakueres, og i tillegg ble det igangsatt evakuering av folk fra Den blå lagune. Politiet hadde tidlig onsdag morgen norsk tid ikke nøyaktig tall på hvor mange mennesker det dreier seg om.

Det er tolvte gang Island opplever vulkanutbrudd siden 2021, og i 2023 ble Grindavik evakuert etter et utbrudd.