Volvo bekrefter kjennskap til tilfeller av uønsket akselerasjon

Etter at en mekaniker rapporterte om uønsket akselerasjon på en Volvo C40, har forhandleren tatt bilen tilbake. Volvo bekrefter at de kjenner til saken.

Det er bladet Motor som kan dokumentere at Volvo helt tilbake til juli 2024 har vært informert om tilfeller av uønsket akselerasjon.

En mekaniker på merkeverkstedet Nardo Bil i Steinkjer sendte da en e-post til Volvo i Göteborg med en beskrivelse av hvordan bilen uten påvirkning fra gasspedal eller brems begynte å dra framover.

Ifølge Motor skrev mekanikeren i en intern rapport, som brukes av Volvo til teknisk informasjonsutveksling, at verkstedet hadde «verifisert symptom ved to tilfeller». Bilen skal ha stått i lyskryss, med One Pedal Drive aktivert og adaptiv cruisekontroll avslått, da den begynte å dra framover. Den kunne stoppes med bremsepedalen.

Bakgrunnen for kontrollen var at eieren av bilen ifølge Motor hadde opplevd 10-12 situasjoner der bilen hadde akselerert eller beveget seg framover mot sjåførens vilje. Dette opplevde også mekanikeren som kontrollerte bilen.

I mars i år innstilte politiet på å henlegge en hendelse der en mann i Bærum døde da bilen han satt i, en Volvo XC40, i september 2024 kjørte gjennom en murvegg i fjerde etasje i Sandvika storsenter og falt ned. Politiets etterforskning fant ingen feil ved bilen. Volvo XC40 og C40 er to nesten helt like biler.

Kjenner feilen

Volvo i Göteborg bekrefter at de er kjent med saken fra Steinkjer. Til Motor skriver selskapet at bilen «krøp sakte framover» og at den kunne stoppes på vanlig måte med bremsepedalen.

I den interne rapporten spurte mekanikeren også om det kunne være en programvarefeil som deaktiverer enpedalkjøring periodisk. Ifølge Motor ble bilen senere programvareoppdatert flere ganger, før problemene ifølge eieren kom tilbake.

Volvo avviser at det finnes noen sammenheng mellom det rapporterte tilfellet og dødsulykken i Sandvika.

Bileieren har tidligere ikke fått medhold fra Nardo Bil eller Volvo om at hendelsene med uønsket akselerasjon kvalifiserer til å heve kjøpet. Denne uka har imidlertid bilforhandleren gått med på å kjøpe bilen tilbake.

