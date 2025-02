Viste frem dette bildet – fikk 20 milliarder kroner

Vi som som bruker toget daglig, har i årevis opplevd jernbanens utfordringer. Omfanget av trøbbel er omfattende. Ikke minst fordi det gjennom tiår har manglet politisk vilje og nødvendige bevilgninger. Resultatet er etterslep på investeringer og vedlikehold på nærmest alle hold.

Utfordringer tett på kroppen

Som de fleste etter hvert har fått med seg, er jernbanedrift en omfattende virksomhet der alle ledd og systemer må virke for at helheten skal fungere.

Dessverre har punktligheten for jernbanen her hjemme falt de siste årene, i takt med at det har blitt stadig flere togavganger. For folk vil vitterlig bruke toget.

Blant gjentagende utfordringer er forsinkelser grunnet nedfall av kjøreledning og defekt sporveksel. Eller mangel på materiell, med påfølgende innstilte avganger og reduksjon i antall togsett på svært trafikkerte linjer.

Det medfører «sild i tønne» for passasjerene, i hvert fall i det sentrale østlandsområdet. Passasjerene får bokstavelig talt kjenne jernbanens utfordringer på kroppen.

Et gledelig gjennombrudd

De siste årene har et labilt signalsystem likevel vært den største utfordringen for å drifte en stabil tjeneste. Utdaterte relé-styrte systemer fra 1950-tallet er følsomme for støv og jordfeil.

Her er det nå heldigvis – og endelig – en bedring på gang. Ja, det kan nærmest kalles et lite gjennombrudd.

For Bane Nor er endelig i gang med å rulle ut det nye og digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System).

At dette er en «big deal», har jeg forstått. Jeg har til og med forstått at prosjektet vil være et kvantesprang for den norske jernbanen, som over de neste tiårene kan vinke farvel til sine eldgamle signalanlegg.

Endelig i gang

Dilemmaet har vært at ERTMS ble lansert som jernbanens frelse allerede for mange år siden. Ja, allerede for 15 år siden kunne du lese om det her i TU. Det førte til en altfor tidlig og oppblåst entusiasme.

Den som er nytt nå, er at strekningen Roa – Gjøvik faktisk er i operativ drift med ERTMS. Og har vært det siden medio november.

Bane Nor og leverandørene var så stolte at et trettitalls europeiske medier denne uken ble invitert på togreise med det nye signalsystemet på Gjøvikbanen.

Ett bilde var nok

Bane Nors konserndirektør for digitalisering og teknologi, Sverre Kjenne, kunne fortelle den internasjonale gruppen hvordan de i sin tid overbeviste sentrale norske politikere om endelig å bevilge tilstrekkelige midler til nytt signalsystem.

– Jeg viste dem et bilde av vårt eksisterende signalsystem. Det er fra midten av 1950-tallet. Faktisk er 80 prosent av jernbanenettet basert på slike systemer. Det finnes knapt lenger deler å få tak i. Og leverandørene har for lenge siden stoppet både produksjon av deler og vedlikehold. Ikke er det lett å integrere nye løsninger i slike gamle systemer, heller, sa Kjenne.

Han la til at hele 40 prosent av jernbanens forsinkelser skyldes feil som følge av signalsystem og telekom.

Foto: Mari Gisvold Solberg

Presentasjonen gjorde åpenbart inntrykk. Spesielt etter at Kjenne gjorde det klart at de gamle og utsatte signalsystemene kom til å svikte over tid. Pengene ble bevilget, og planleggingen kunne starte.

Unik norsk helhet

Til tross for at det nye signalsystemet har hatt et langt svangerskap, er det grunn til å glede seg over at vi nå endelig har en operativ og digitalt styrt linje i drift. Den norske jernbanen er for alvor i gang med en helt nødvendig modernisering.

Også andre europeiske land er i gang. Men da mer som prosjekter på enkeltstrekninger, ikke på nasjonalt nivå, slik det er planlagt her til lands.

Bane Nor har engasjert tre leverandører til å samarbeide om å digitalisere hele den norske jernbanen på 4200 kilometer med spor og hundrevis av vognsett. Siemens skal leverere utstyr langs sporet, Alstom løsningene om bord og Hitachi selve styringssystemet.

Det norske budskapet til Europa lyder rett og slett litt unorsk: «Ett land, ett signalsystem i ett datasenter». Det er nesten som om vi for en gangs skyld tror på løsninger som kan brukes av hele Europa.

Entusiastiske lokførere

I og med at systemet fører med seg store organisatoriske endringer, er det gledelig at også lokførerne er entusiastiske. Ja, det fremstår nærmest som historisk – uansett bransje.

Dermed er det bare å gi gass. For selv med høyt tempo i innføringen, vil norsk jernbane hangle i noen år ennå. At bevilgningene er på plass, er flott, men det tar tid å installere nye løsninger. Neste strekning ut er Vestfoldbanen, høsten 2026.

Uansett er det nå ERTMS som gjelder. Det er fremtiden. Og vi er endelig i gang.