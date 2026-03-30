Vindmøllegigant varsler kutt av 440 stillinger

Det er produksjonen i industriområdet Lindø i Odense som rammes, opplyser selskapet til MarketWire.

Bakgrunnen for den ventede nedbemanningen er at produksjonen er blitt mer effektiv, ifølge Vestas PR-sjef Claes Lautrup Cunliffe.

Selskapet vil gjøre forsøk på å omplassere ansatte i Lindø til andre anlegg i Danmark. Til sammen har selskapet i Danmark om lag 7000 ansatte.

Vestas er en av verdens største produsenter av vindturbiner, med en markedsandel på 20 prosent. De har installert vindturbiner i hele 88 land, ifølge nettsiden.