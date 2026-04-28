Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og krutt

– Det er helt nødvendig å få opp takten på produksjon av våpen og materiell som vi kan levere i Norge, men også legge til rette for ny produksjon, sier Listhaug til NTB under et besøk hos den norske våpenprodusenten Nammo.

Frp-lederen stiller seg ikke akkurat i skuddlinjen når hun tar til orde for å bygge opp norsk forsvarsindustri. Det er det bred enighet om på Stortinget, som snart skal forhandle om en oppdatering av regjeringens langtidsplan.

Men Listhaug mener regjering gjør for lite, for sakte.

– Verden har blitt farligere. Vi er i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og da må det gjenspeile seg i måten vi jobber på. Forsvaret må være en hovedprioritet.

Fikk skyte selv

Under besøket på Raufoss mandag fikk Frp-lederen også prøveskyte panservernraketten M-72, som brukes av Forsvaret og Nato-styrker.

– Det er utrolig å tenke på at det pågår en krig ganske nært oss, der disse våpnene er en veldig viktig del av kampene som pågår. Når du kjenner kraften, skjønner du litt hvor alvorlig det er å være midt oppe i dette, sier Listhaug.

Hun la ikke skjul på at det var litt ekstra press å skyte med publikum til stede.

– Alle sto og så på, så det var ekstra viktig å prøve å sikte godt.

Til helgen samler Listhaug Frp til et landsmøte på Gardermoen. Partiet er på flere målinger Norges største parti og har mye å juble for.

Flere grep

Før den tid varsler Frp-lederen flere grep hun ser for seg for å få fart på forsvarsindustrien:

* Mer investering og tilrettelegging for forsvarsindustriproduksjon fra staten

* Endre lover, forskrifter og andre reguleringer som gjør det enklere å bygge opp Forsvaret raskere

* Gi forsvarsindustrien prioritert tilgang på strøm

* Satse på «dual use» – teknologi som kan brukes både sivilt og militært

* Sørge for utdanning av folk som kan gå inn i forsvarssektoren

– Vi må hele tiden tenke på hvordan vi kan legge til rette for de næringene som er viktige for Norge. Dette inkluderer rakettmotorer og spesialammunisjon som er viktig når vi, sammen med allierte, nå skal ruste opp, sier hun.

Vil ha mindre byråkrati

Frp-lederen tok selv initiativ til besøket og viser til at Nammos rakettmotorer er viktig for Nato, bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Men industrien har ikke nok kapasitet til å dekke markedet i dag.

– Vi må være fremme i skoene, finne bedriftene som har teknologi som også kan brukes til forsvarsformål. Vi har alle muligheter til å levere mer av det som trengs for å trygge Norge og våre allierte, men da må man få opp tempoet.

Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg sier seg enig og vil ha mer samarbeid.

– For at forsvarsindustrien skal klare å levere alt det landene trenger, må hele samfunnet samarbeide, både politikere, næringsliv og folk flest, sier han til NTB.

– Går rett og slett ikke

Listhaug mener det tok altfor lang tid å få statlige midler på plass etter at fullskalakrigen i Ukraina startet.

– Det gikk to og et halvt år før Nammo fikk 1,1 milliard kroner fra staten til å bygge ut en ny produksjonslinje. Det går rett og slett ikke an. Det er krig i Europa, og da kan vi ikke kaste bort tiden.

Fortgang i anskaffelsen av langtrekkende luftvern, satsing på droner og økt produksjon av forsvarsmateriell også i Norge må på plass, mener Frp.

På spørsmål om hvor partiet vil kutte for å skaffe mer penger, svarer Listhaug at de vil stoppe subsidiering av batterifabrikker og havvind.

– Bedriftene tar jo den største delen av regningen. Så kan staten gå inn med noe for å få ting gjort raskere. Nammo er tross alt deleid av den norske staten. Vi må ta ansvar for å få oppskalert produksjonen raskere, men da trengs politisk handlekraft.

Må gå foran klima

Listhaug er også kritisk til tilgang på strøm.

– De har holdt på i årevis uten å få tilgang på strøm til å øke produksjonen for å nå ambisjonsnivået. Hvis det ikke er mulig å koble Nammo eller andre forsvarsbedrifter til det ordinære strømnettet på vanlig vis, så må det åpnes for at de kan bruke diesel, flybensin eller andre løsninger.

Tilgang på kraft kan ikke stoppe produksjonen av forsvarsmateriell, mener Listhaug. Hensynet til Forsvaret må gå foran klimapolitikken når det kommer til energiforsyning.

– Slik må det bare være. Skytefelt og utbygging av flere produksjonslinjer for ammunisjon, rakettmotorer til missiler, og avanserte eksplosiver er viktigere å bygge ut enn å ivareta lokale klimahensyn og enkelte andre hensyn som forsinker opprustingen av vårt eget forsvar.

– Å trygge Norge og våre allierte er faktisk det viktigste vi skal gjøre nå, sier Frp-lederen.