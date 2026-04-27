Vindkraftlobby: Motvind Norge ledende innen spredning av desinformasjon i Europa

Millioner av europeere har blitt eksponert for feilinformasjon om vindkraft de seneste årene, ifølge en fersk rapport fra interessegruppen Wind Europe.

Og det kan få alvorlige konsekvenser, skriver organisasjonens direktør, Tinne Van der Straeten, i forordet:

– Desinformasjon og misledende informasjon er et problem for konkurransekraften og sikkerheten. Det undergraver tillit. Det leder til kanselleringer av prosjekter og utsettelser. Det øker kostnader for forbrukere og bedrifter. Mer grunnleggende risikerer de å paralysere Europas evne til å fatte rasjonelle beslutninger om sin energifremtid, skriver Van der Straeten.

Også EU-kommisjonen er bekymret for problemstillingen.

– Det eksisterer mye disinformasjon, særlig for hva gjelder energi- og klimaspørsmål. Vindkraft er en av hjørnesteinene i vår strategi for fornybar energi. Vi jobber tett med partnere som Storbritannia og Norge for å øke produksjonen av vindkraft, blant annet I Nordsjøen. Dessverre er det en tendens til at det er mye disinformasjon, sier talsperson i kommisjonen, Anna-Kaisa Itkonen.

Motvind på toppen

Rapporten bygger på en digital kartlegging gjort i samarbeid med teknologibedriften CASM Technology, som har spesialisert seg innen kartlegging av desinformajon. Data fra seks sosiale medieplattformer mellom 1. mai 2024 og 28. februar 2026 viser et nettverk på 573 kontoer til stede på alle plattformene.

Disse kontoene skal ha lagt ut nesten 43.000 innlegg, hvorav 68 prosent «kan klassifiseres som dis- og misinformasjon om vindkraft», ifølge rapporten.

Av de 573 kontoene er Motvind Norge den nest mest engasjerende kontoen, og åtte prosent av alle reaksjonene på innleggene studert går til Motvind Norge. Bare britiske Wide Awake Media engasjerer mer med vindkritisk innhold.

Generelt er Norge det landet i Europa der innhold kritisk til vindkraft spres mest per innbygger: 5064 innlegg ble registrert i Norge, bak 6902 i Sverige og 5169 i Frankrike. Til tross for sammenliknbare antall innlegg, er det langt større befolkninger i Sverige (11 millioner innbyggere) og Frankrike (69 millioner innbyggere). Begge land produserer også vesentlig mer kraft basert på vindkraft enn Norge (17 TWh i 2025).

Blant innleggene registrert fra Norger er det aller mest av dem, 45 prosent, som handler om skjulte interesser og antidemokratiske interesser i vindkraftbransjen og politikken, mens 37 prosent handler om miljø- og naturhensyn.

Motvind: – Deltar i en legitim politisk debatt

Motvind blir også beskrevet i rapporten som en organisasjon som deltar i uautoriserte protestaksjoner og som har koblinger til prorussiske informasjonsmiljøer. Konkret nevnes det at miljøorganisasjonen Bellona har dokumentert at en rådgiver i Motvind har lagt ut prorussisk innhold.

Dette «underbygger hvordan Motvind-affilierte komunnikasjonskanaler samhandler med bredere russiskkoblede informansmiljøer» skriver Wind Europe. Organisasjonen viser spesifikt til en sak på nettsidene til Bellona som dokumenterer innlegg fra Motvind-rådgiver Eivind Salen.

Salen skal blant annet i 2018 ha skrevet på sin Twitter-konto:

«Sannsynligvis feil å si dette, men akkurat nå skulle jeg ønske at Russland bare svelget Norge og at vi ble en del av det.»

Dette og flere andre innlegg Bellona nevner ser i etterkant ut il å ha blitt slettet.

Motvind skriver i et svar til Energi og Klima at «påstander og karakteristikker» må vurderes i lys av «avsender, metode og formål”»og viser til at Wind Europe er vindkraftbransjens egen europeiske interesseorganisasjon.

– Motvind Norge avviser at vi driver desinformasjon. Vi deltar i en legitim politisk debatt om natur, energipolitikk, lokaldemokrati, kostnader og konsekvenser av vindkraftutbygging. Dersom noen mener konkrete utsagn fra oss er feil, må de dokumentere det presist, skriver styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik.

Avviser kobling til Russland

Fiksvik avviser påstandene om koblinger til prorussiske miljøer.

– Motvind Norge har ingen koblinger til prorussiske informasjonsmiljøer. Vi tar tydelig avstand fra Russlands angrepskrig mot Ukraina og fra autoritære påvirkningsoperasjoner. Slike insinuasjoner krever langt sterkere dokumentasjon enn skyld ved assosiasjon, skriver styrelederen.

Han mener også at det ikke er holdbart å tillegge en organisasjon ansvar gjennom «løse assosiasjoner».

– Dersom rapporten viser til enkelthendelser, må det dokumenteres konkret hvem som gjorde hva, og hvilken tilknytning det eventuelt hadde til organisasjonen, skriver han videre.

Vindkraft vokser

Så langt i 2026 har vindkraft stått for nesten 19 prosent av kraftproduksjonen i Europa, viser tall fra Eurelectric.

Sammen med sol får energitypen mye av æren for å ha skjermet kontinentet for de verste konsekvensene av energikrisen.

Ifølge en nylig studie fra organisasjonen Positive Money viser at vind- og solkraft i snitt har redusert strømprisene med 25 prosent mellom 2023 og 2025.

I de seneste månedene har land som Spania opplevd noen av Europas laveste energipriser, mye takket være en overgang fra gasskraft til sol- og vindkraft.

Artikkelen er sampublisert med Energi og klima.