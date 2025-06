Vil skape entusiasme for gjenbruk med byttebokser

Det er ikke alltid lett å få penger for fullt brukbare bruksting om du forsøke å selge dem på nettet. For de fleste av oss føles det likevel feil å kaste gjenstandene. Da er det bedre å gjøre dem tilgjengelige for gjenbruk. Rett og slett slik at andre kan få bruk for ting du ikke lenger har bruk for.

Det er nettopp dette det nystartede selskapet Bytteboks AS vil løse. Rett og slett ved å sette opp relativt små konteinere, eller bokser, rundt om i kommuner her til lands. Kommunene stiller grunn til disposisjon, og Bytteboks kommer med boksen.

Sundvolden først

– Målet er å gjøre noe med overflodssamfunnet vi lever i. Den første boksen er allerede på plass på Sundvolden i Hole. Vi har allerede gode erfaringer som vi skal ta med oss videre når vi nå skal plassere flere bokser ut i flere kommuner, forteller gründer Espen Eriksen.

Han har stor tro på at folk vil svinge innom.

– Alle har vel det i magen at de håper å finne gull.

Gründer Espen Eriksen (t.h.) og daglig leder Iver Sunnset i Bytteboks AS i podcast med TU. Foto: Remy Skogstrand

Slik ser bytteboksene ut. Illustrasjon: Bytteboks

Ta hva du vil

For å betale for gildet har boksene en godt synlig sponsorplass på ytterveggen. Kommunene stiller bare med plass.

Det er ingen kontroll av hvem som setter igjen hva, eller hva de tar med seg, men man må identifisere seg med mobilen for å låse opp døren.

– Hvis du velger å sette fyr på boksen når du går, vet vi hvem som var der sist, sier Eriksen.

I ukas podkast forteller de to etablererne av virksomheten mer om satsingen.

– Vi håper at det blir et skattkammer!