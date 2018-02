Vil løse boligmangelen med betongrør på 2,5 meter i diameter

I et forsøk på å løse boligmangelen i Hong Kong, har arkitekt James Law i selskapet Cybertecture utviklet et helt nytt boligkonsept som både tar liten plass og skal koste mye mindre enn dagens Hong Kong-leiligheter.

Løsningen, som han kaller OPod Tube House, er så enkel som 2,5 diameter store betongvannrør, bygget om til leiligheter, skriver Dezeen.

Vil fylle tomme tomter

Planen til arkitekten er å bygge leiligheter på knappe ti kvadratmeter inne i betongrørene.

På denne plassen skal han få inn både kjøkken, bad og oppholdsrom.

På arkitektkontorets hjemmeside kan man se at rørleilighetene enkelt skal kunne stables oppå hverandre for å skape større modulblokker.

De krever liten plass, og skal enkelt kunne tilpasses åpne tomter mellom bygg som ikke brukes i dag.

Leilighetene skal bygges i 2,5 diameter store vannrør, og ha plass til både bad, kjøkken og stue til tross for at de ikke er mer enn knappe 10 kvadratmeter store. Foto: James Law Cybertecture

Billig månedsleie

Først og fremst er rørleilighetene ment for studenter og førstegangsleietakere.

Til Dezeen sier Law at han ser for seg at disse vil bo i rørene mellom ett og to år, til de får råd til å leie seg noe større.

Han estimerer at en rørleilighet vil koste rundt 11.000 pund, tilsvarende 118.000 kroner, å bygge.

Målet er å kunne leie de ut for rundt 3200 kroner i måneden. Det er rundt 13.000 kroner lavere enn en standard leie for ettromsleiligheter i Hong Kong i dag.

Smarte løsninger

Foreløpig er det ikke ført opp noen rørleiligheter i byen, men Law har bygget en pilotleilighet for å vise hvordan løsningen vil bli.

Røret er spekket med smarte løsninger for å få så mye ut av plassen som mulig.

I oppholdsrommet kan man for eksempel slå sammen sengen på dagtid, og slå opp en midlertidig sofa i stedet.