Utallige patentsøknader inngis årlig av bilindustrien. Og i noen tilfeller blir de liggende på tegnebrettet uten å bli realisert, men noen av dem blir virkelighet og flytter grenser.

Japanske Toyota har nå søkt om et interessant patent. Hvorvidt innholdet i søknaden for et nytt styringssystem vil bli realisert eller ikke gjenstår å se, men kort sagt handler det om teknologi som skal rotere hjulene slik at en bil kan kjøre sidelengs eller sirkle rundt sin egen aksel. I tillegg skisserer patentsøknaden hvordan blinklys skal fungere ved disse manøvrene.

Hjulene kan roteres 180 grader

Når det gjelder illustrasjonene produsenten har lagt ved søknaden, blir det gitt ganske lite teknisk informasjon. Man ser for seg et kjøretøy utstyrt med en elektrisk maskin/generator per hjul som i stedet for å sitte på en aksling, sitter på en arm som kan roteres 180 grader og kobles til et feste ovenfor.

Under manøvrer som sidebevegelse vil armen dreie hjulene 90 grader, noe som da betyr at de stikker utenfor bilen. Når det gjelder rotering, står hjulene på 45 grader.

Dette gjør at alle hjulene vendes som i en sirkel, noe som er en stor forskjell fra hvordan Rivian får sin stridsvogntanks til å dreie, der hjulene kjører i forskjellige retninger på hver side.

Patentsøknaden stopper ikke der, men som nevnt over bruker Toyota også noen få sider til hvordan man kan forestille seg at et kjøretøy skal kommunisere sin spesialmanøver til omverdenen. For med tanke på at infrastrukturen, og ikke minst trafikkultur, ikke har blitt utsatt for eksotiske elementer som dette – vil mange sannsynligvis bli overrasket. Derfor ser den japanske produsenten for seg et system som består av åtte (fire på høyre og venstre side) lamper som vil få folk til å holde seg i rimelig avstand.

Flere måter å advare på

Når en sidebevegelse skjer, blinker lysene en etter en i rekkefølge for å vise i hvilken retning bilen kjører. Så hvis bilen skal plasseres i en parkeringsluke til høyre, starter sekvensen helt til venstre og så lyser en lampe om gangen til høyre.

Når du roterer, er tanken at alle de ytterste lysene tennes, og så går lyssekvensen innover.

I tillegg til tanken med blinklys, er det også alternativer der hjulhuset lyses opp, skjermer som viser advarseltekst og et alternativ der advarselsmeldinger forteller omgivelsene hva slags manøver du skal utføre.

Søknaden er interessant, men forvent ikke at Toyota legger dette på en Rav4 eller Corolla i den nærmeste fremtiden.

Denne artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.