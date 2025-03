Vil hente ut tidevannsenergi med gigantiske «pastaskruer»

– Tidevannskraften er veldig undervurdert, sier Andreas Brobakken i Flumill AS.

Denne episoden av podkasten Teknisk sett handler om energi fra havstrømmer, tidevann eller elver. Vannstrømmer, kort sagt.

Flumill har utviklet et konsept som kan ligne gigantiske «pastaskruer» med en diameter på tre til fem meter og skalerbar lengde på opptil 50 meter.

– Vår teknologi er bygget i glassforsterket plast, noe som gjør den både rimelig og praktisk for storskala produksjon. Målet er å lage en løsning som ikke er skadelig for det marine livet, en utfordring vår lavhastighetsturbin løser, forteller Brobakken, som er senior systemingeniør i selskapet.

Mange varianter

Løsningen er designet for å kunne brukes på flere forskjellige områder, som tidevann, elvestrøm og havstrømmer. Det betyr montering på havbunnen, i overflaten eller i elver.

En hovedgrunn til utviklingen av teknologien er fokus på miljøet.

– Vår tilnærming er i en særstilling sammenlignet med tidligere forsøk på å utnytte tidevann. Andre teknologier har mislyktes fordi de har undervurdert de enorme kreftene i havet. Vi har tatt oss tid til å utvikle et system som vil fungere, før vi setter det i vannet, utdyper Brobakken.

Blant fordelene med Flumill er at det kun er én stor bevegelig del, at installasjonen er arealeffektiv og at systemet er selvregulerende.

Ser en fremtid – også i Norge

Foruten internasjonale muligheter ser Brobakken også et vesentlig potensial for tidevannsenergi i Norge, spesielt i Nord-Norge.

– Norge kan bli et større marked for oss enn vi trodde. Vi har mange unike ressurser, og hvis alt går etter planen, kan vi snakke om tusenvis av installasjoner, hevder han.

Nå jobbes det med en installasjon i Lofoten i løpet av 2027–2028.

