Vil ha kompensasjon for Kielland-ofre etter nye funn i forskningsrapport

Flere politikere tar til orde for kompensasjon for ofre etter ulykken der boligplattformen Alexander Kielland kantret på Ekofiskfeltet i Nordsjøen 27. mars 1980, melder NRK.

Bakgrunnen er en forskningsrapport fra Universitetet i Stavanger (UiS) som blant annet utfordrer den tidligere forklaringen om at en sveisefeil var årsaken til ulykken.

Den viser at viktige dokumenter var utilgjengelige for granskingskommisjonen og at plattformen ikke var godkjent som boligplattform. Den daværende regjeringen visste at sikkerhetsnivået i oljeindustrien var for lavt, men fjernet kritikk i et regjeringsdokument fem dager etter ulykken, heter det.

– Det er helt forferdelige historier de overlevende og etterlatte har. I forskningsrapporten omtales det som 123 uaktsomme drap. Når vi tillegg nå får høre at riggen ikke var godkjent, er vi jo selvsagt fortvilte, sier Anders Helliksen til NRK.

Han leder støttegruppen for overlevende og etterlatte, og han overlevde også selv ulykken. Nå skal han sette seg sammen med politikere for å diskutere rapporten.

Rødt og SV tar til orde for at ofrene skal få kompensasjon. Også Høyre sier det bør vurderes.

Energiminister Terje Aasland (Ap) mener det er naturlig å se Kielland-ulykken i tråd med kompensasjonsordningen for oljepionerene, men at det er for tidlig å si hvilken betydning rapporten får.