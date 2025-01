– I likhet med olje- og gassindustrien som går over til fornybar energi, vet også kjøttindustrien at de må produsere mer bærekraftig og miljøvennlig enn de har gjort før, sier administrerende direktør Anna Turvoll (t.v.) og teknologidirektør Rebecca Wiborg Seyfarth i Völur. Stadig flere slakterier i Europa og USA viser interesse for den norske KI-baserte programvaren.