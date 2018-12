Vil bruke u-hjelp som pressmiddel for å hindre bygging av kullkraftverk

Opposisjonen går inn for å bruke norsk bistand som pressmiddel for å hindre bygging av nye kullkraftverk i utviklingsland.

Det går fram av en innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om partnerland i utviklingspolitikken som ble lagt fram i Stortinget onsdag.

Ap, Sp og SV påpeker at flere av landene som er utpekt som partnerland, planlegger å bygge en rekke kullkraftverk, som til sammen vil gi CO2-utslipp som er nesten tre ganger Norges årlige utslipp.

– Som en del av samarbeidet med disse landene, bør regjeringen kreve at kullkraftplanene skrotes, heter det i en merknad til innstillingen.

Heller fornybar utbygging

I stedet bør disse landene tilbys en pakke som vil gjøre det mulig å bygge ut fornybar energi, mener de tre opposisjonspartiene.

Blant landene som vurderer nye kullkraftverk, er Malawi, som for alvor kom innunder den norske bistandsparaplyen etter årtusenskiftet. Nylig ble landets største kullgruve åpnet i Karonga nord i landet, og det er også planer om å bygge et 50 megawatts kullkraftverk, ifølge nyhetsbloggen Mining in Malawi.

I fjor fikk landet nærmere 480 millioner kroner i bistand.