Vil 3D-printe store motordeler til F-35

GKN Aerospace på Kongsberg skal undersøke muligheten for å produsere store deler av motoren til F-35-kampfly ved hjelp av 3D-printing, melder bedriften selv i en pressemelding.

Dette skjer i samarbeid med den amerikanske motorprodusenten Pratt & Whitney. Prosjektet er i tillegg støttet av Forsvarsmateriell.

Laagendalsposten omtalte saken først.

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GKN omtaler teknologiutviklingsavtalen som et prosjekt hvor man i fellesskap skal utforske bruken av additiv produksjon for å produsere storskala motorhus til F-135-motoren, som F-35-flyene bærer.

Utviklingen skal skje ved GKN Aerospaces anlegg i Kongsberg.

Den første testversjonen av motordelen skal være klar i løpet av neste år, mens målet om et godkjent produkt skal bli klart innen utgangen av 2028.