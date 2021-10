Videoer fra nye Estonia-dykk er offentliggjort

Den svenske havarikommisjonen har offentliggjort alle videoopptak fra sommerens dykkerekspedisjoner ved Estonia-vraket, melder Sveriges Radio.

Opptakene er publisert på hjemmesiden til den estiske havarikommisjonen, og det er snakk om sju ulike filmopptak fra nærmere åtte timers dykking.

– Vi er positivt overrasket over av siktforholdene var såpass bra. Det har jo vært et poeng å både kunne filme de to hullene, og de stedene som vi har bedømt som mer interessante, sier Jonas Bäckstrand fra den svenske havarikommisjonen til radiostasjonen.

Sveriges Radio har tidligere meldt at de nye videoopptakene viser hullet i skroget på Estonia på en tydeligere måte enn tidligere sett.

Dykkerekspedisjonene fant sted i juli i sommer. Bakgrunnen for at vraket undersøkes igjen 27 år etter forliset, var opplysninger om hull på Estonias styrbord side som ble vist i en TV-dokumentar i fjor. Det skapte nye spekulasjoner om årsaken til katastrofen.

852 mennesker, deriblant seks nordmenn, omkom da ferja sank i Østersjøen 28. september 1994.