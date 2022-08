Arendalsuka: André Rogaczewski var med på å starte det danske IT-selskapet Netcompany i 2000. Nå er de snart 7000 ansatte, og de vokser raskt i Norge, hvor de er rundt 500. De har vært en viktig medspiller for danske regjeringer som har fått landet øverst på både EUs og FNs rankingliste innen digitalisering.

Førsteplass eller ikke. Rogaczewski er svært opptatt av å komme videre i digitaliseringsprosessen, spesielt innen helsevesenet. Som Norge har Danmark et økende underskudd på helsearbeidere, samtidig som en høyere andel av befolkningen eldes og trenger mer helsehjelp. Derfor må vi ha enda mer fart på digital helse, mener han.

Rogaczewski vil at vi om noen få år skal ha som ambisjon at 25 prosent av alle som er innlagt på sykehus, ligger hjemme. Sensorene som kan overvåke pasienter, uansett hvor de er, finnes allerede og kan gjøre en like god jobb eller bedre enn inne på sykehuset. Mange av oss har dem i form av moderne smartklokker.

Rogaczewski mener også vi har organisert IT dårlig på sykehusene. I et forsøk har de utstyrt sykepleiere med samband i øret, og så har de muntlig dialog med en spesialtrenet sykepleier som håndterer applikasjonene i sanntid. Her er det to til tre innsparte timer per sykepleier daglig, mener han – på toppen av et bedre arbeidsmiljø og bedre pasientpleie.

En av de store ideene for det offentlige er det Rogaczewski kaller digital fullmakt. Hver av oss skal kunne gi fullmakter til for eksempel leger, saksbehandlere og andre vi trenger assistanse fra i en gitt tidsperiode. Han sier det ville sparte samfunnet for milliarder.

De land som lykkes med dette, vil kunne bygge opp nye næringer med stort eksportpotensial.

