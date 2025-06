Vi er ikke i mål, men på rett spor

Vi forstår at det er frustrerende for reisende når toget blir forsinket, og jeg kan forsikre om at Bane Nor gjør alt vi kan for at togene skal være i rute. Derfor er det gledelig å kunne slå fast at det aldri før har vært flere tog i rute i Norge enn i dag. Det er mulig takket være godt samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, togselskapene, Norske tog og Bane Nor – og politikere som bevilger penger.

Selv med en kraftig vekst fra 57 millioner reisende i 2010 til 83 millioner reisende i 2024, var 140.000 flere tog punktlige i 2024 enn i 2010.

Med en samlet punktlighet på 86,1 prosent i 2024 leverer vi dermed bedre enn Tyskland og på samme nivå som Sverige og Danmark – selv om Norge har Europas høyeste andel enkeltsporet jernbane og stiller høyere krav til punktlighet enn våre naboland.

Hadde vi målt på svensk vis, hadde vi vært bedre enn Danmark, Sverige, Tyskland og flere andre. Likevel har vi i Norge enda høyere ambisjoner for jernbanen.

Går så det suser, men ikke overalt

– Vi skulle gjerne innfridd alle ønsker om mer tog og enda flere tog i rute, sier konstituert konsernsjef Jon-Erik Lunøe i Bane Nor. Foto: Aksel Jermstad/Bane Nor

Det er ikke bare signalfeil i Stor-Oslo som påvirker punktligheten på jernbanen. 90 prosent av toglinjene er enkeltspor, og vi har et stort vedlikeholdsetterslep.

Det gjør at vi ofte må utbedre skinnene for at trafikken skal gå. Vi har gamle signalsystemer, og togselskapene har gamle togsett som ofte får tekniske problemer. Ekstremvær påvirker også punktligheten – og har de siste par årene ført til at strekninger har blitt stengt over lengre tid.

Det påvirker derimot punktligheten ulikt mellom regioner.

Østfoldbanen, Follobanen og Arna-Bergen ligger stabilt med over 90 prosent punktlighet og er bevis på at nye dobbeltspor og nye tunneler gir gode resultater. På Sørlandsbanen fører blant annet gamle enkeltspor og mange eldre togsett til 60 prosent punktlighet.

Store og realistiske ambisjoner

Regjeringen har store ambisjoner for den norske jernbanen. Sammen med de andre aktørene i jernbanesektoren skal Bane Nor forsøke å virkeliggjøre disse ambisjonene.

Vi ser at punktlighetsmålet på 90 prosent ikke er mulig på kort sikt hvis vi skal kjøre like mange tog som vi gjør i dag. Antall tog på jernbanen har økt voldsomt de siste årene, og togselskapene ønsker å kjøre enda flere tog.

Dessverre er kapasiteten på skinnene så sprengt at vi ikke klarer å tilby flere ruter. På enkelte strekninger, særlig i Stor-Oslo, kjører det nå så mye tog at det ikke er rom for å ta igjen forsinkelser slik vi kunne da det gikk færre tog.

Mange ruter har knapp tidsmargin, noe som gjør at selv små tidsavvik skaper forsinkelser. Små feil på ett tog eller én toglinje forplanter seg fort til andre tog og andre baner.

På Østlandet går de fleste togene innom Oslo, og hvert døgn passerer 850 tog på de to sporene i Oslotunnelen.

Hvis ett tog blir forsinket, påvirker det raskt mange andre. Forbikjøring eller omkjøring er sjelden mulig, og på enkeltsporene er det langt mellom møteplassene. Disse strekningsvise punktlighetstallene gir oss svar på tilstanden på sporene, slik at vi kan prioritere og forbedre.

Bevilgningene må fortsette

Økt trafikk gir også økt behov for enda mer vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet er nå på over 30 milliarder. 2025 er første året regjeringen bevilger mer penger til vedlikehold og fornyelse, og vi er svært godt fornøyd med at samferdselsministeren fortsetter å prioritere jernbanen.

Med disse pengene skal vi øke innsatsen for få en mer driftsstabil jernbane. Det krever at våre ansatte får mer tid i sporet, og da må vi stenge for togtrafikk.

Vi skulle gjerne innfridd alle ønsker om mer tog og enda flere tog i rute, men det er ikke mulig på kort sikt.

Dersom bevilgningene over statsbudsjettet fortsetter i samme spor, vil vi se store forbedringer om fem til seks år. Da vil vi ha fått på plass nye lokaltog, bedre ruteplaner tilpasset dagens infrastruktur og trafikk, og ikke minst vil vi ha ferdigstilt store og nødvendige utbyggingsprosjekter langs jernbanen.

Tiltak som vil bedre punktligheten

Her er noe av det vi nå jobber med for at flere tog skal gå når de skal:

Nye spor og kjøreledning på Hovedbanen mellom Oslo og Lillestrøm.

Nye, moderne anlegg for togenes kjørestrøm på deler av Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Nytt dobbeltspor gjennom Drammen mot Vestfoldbanen. Andre dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen

Nye kryssingsspor og ulike tiltak på flere baner, blant annet Trønderbanen og Kongsvingerbanen.

Intensivt vedlikehold og fornyelse, spesielt i Oslotunnelen og på de mest trafikkerte strekningene rundt Oslo.

Tiltak på stasjoner og plattformer rundt Oslo som passer de nye lokaltogene.

Fullstendig sporfornyelse på Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer.

Digitalt signalsystem (ERTMS) er i gang på Gjøvikbanen og vil rulles ut løpende på andre strekninger.

I tett samarbeid med Jernbanedirektoratet, togselskapene og Norske tog gjør vi vårt ytterste for å skape en pålitelig og bærekraftig jernbane i Norge. Vi er ikke i mål, men absolutt på rett spor.