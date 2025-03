ITS er et samlebegrep for intelligente transportsystemer, et begrep som signaliserer et spennende og omfattende univers. Omfanget av prosjekter og oppgaver innen ITS spenner fra digitale løsninger med mikroprosessorer og kode til store fysiske installasjoner som jernbane og skip.

Som om ikke det er nok, er fysiske lover, natur og klima definerende for hva som kan realiseres og hva som forblir fremtidsdrømmer.

Vil savne jobben

– Vi er helt i fremste rekke på å ordne kollektivtransporten, sier Trond Hovland, nylig avgått daglig leder for ITS Norge, om forholdene i Norge.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sopra Steria øker konkurransekraften med ISO 27001

16 år i rollen gjør at han har fått med seg en betydelig utvikling innen alt fra selvkjørende biler og innføring av apper i kollektivtrafikken til drømmen om elektrisk luftfart og forbedret logistikk innen skipsfarten.

– ITS Norge har etablert seg som en møteplass for bruk av teknologi innen alt som har med transport å gjøre. Det å sitte så tett på alt som skjer og følge med på hva våre mange partnere holder på med, kommer jeg til å savne, sier han.

Norge – et foregangsland

Når vi ber den påtroppende lederen se inn i spåkula, sier Hanne Breivik:

– Automatisert kjøring kommer kanskje raskere på sjø enn på veiene våre.

Hun har fartstid fra blant annet Statens vegvesen, Ruter og Entur. I tillegg har hun vært mangeårig styremedlem i foreningen hun nå skal lede.

– Sjødroner er et område der vi godt framme i skoa i Norge, påpeker hun også.

I denne episoden av podkasten Teknisk sett snakker vi med Breivik og Hovland om veien fremover.

– Det har skjedd mye gjennom mange år. Likevel står vi nå overfor en formidabel utvikling, der kombinasjonen av elektrifisering og digitalisering virkelig vil sette spor. Et eksempel i så måte er elektrifisering av luftfarten, sier Breivik og snakker om områder der «flyet er bussen».