Verdensrekord: Disse rørene ble slept fra Stathelle til Malaysia

Pipelife Norge har satt verdensrekord med et rørslep fra Stathelle i Telemark til Malaysia, melder rørprodusenten selv. En rørleveranse til en stor kraftutbygging i staten Sarawak på Borneo, ble slept hele 27.720 kilometer.

Rørene er produsert ved Pipelifes fabrikk på Stathelle. Slepet ble startet i april i fjor og seilasen ned vestkysten av Afrika, rundt Kapp det gode håp og over det indiske hav til Borneo, tok hele 190 dager.

Nå er det tatt initiativ for at rekorden kan komme i Guinness rekordbok, opplyser selskapet.

3330 meter med rør

Seilasen gikk fra Telemark, ned vestkysten av Afrika, rundt Kapp det gode håp og over det indiske hav til Borneo. Foto: Pipelife Norge

Polyetylen-rørene som ble fraktet er inntaksledningene for kjølevann for kraftanlegget til Sarawak Energy, som bygges av kinesiske SinoHydro. De er nå på plass ved kraftverket i Malaysia.

Totalt var leveransen på 3330 meter rør, fordelt på seks rør på 555 meter hver, med en utvendig diameter på 2,5 meter.

Rekordslepet til Malaysia på 27.770 kilometer er en ifølge Pipelife ny og solid verdensrekord i rørslep. Pipelife Norge hadde også den forrige rekorden, som ble satt i 2016, da de gjorde et tilsvarende slep til Uruguay. Den distansen var rundt halvparten av Malaysia-slepet.

Den nye rekordleveransen til Malaysia har gitt Pipelife stor oppmerksomhet i Asia, og nå har det kinesiske kraftutbyggerselskapet SinoHydro tatt initiativ til at rekorden kommer inn i Guinness rekordbok.

– Det er utrolig moro om rekorden blir offisiell ved å komme inn i den berømte rekordboka, sier Trygve Johan Blomster, eksportsjef i Pipelife Norge i meldingen.

Rørene flyter og krever minimal maskinkraft. Det gjør at én taubåt kan transportere store mengder rør på ett og samme slep. Foto: Pipelife Norge

Krever minimal maskinkraft

Ved fabrikken på Stathelle produseres rørene rett ut i Frierfjorden uten noen form for håndtering.

– Rørene flyter og krever minimal maskinkraft. Det gjør at én taubåt kan transportere store mengder rør på ett og samme slep. Til sammenligning ville rørleveransen til Malaysia krevd 185 fullastede trailere med 18 meter lange rør, sier teknisk sjef i eksportavdelingen i Pipelife, Ilija Radeljic, i meldingen.

De lange rørlengdene bidrar også at man slipper håndtering og sveising ved ankomst.

Totalt var leveransen på 3330 meter rør, fordelt på seks rør på 555 meter hver. Foto: Pipelife Norge

Pipelife Norge har gjort over 150 internasjonale slep siden 1995.

– Tradisjonelt har det vært den vestlige halvkule som har vært vårt marked. Derfor er slepet til Malaysia en milepæl, og beviser at vi også kan levere våre produkter i Asia og Midtøsten. Vi ser at prosjektet blir lagt merke til, og håper at vårt rekordslep til Malaysia kan gi oss nye muligheter i dette markedet, sier Blomster.