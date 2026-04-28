Verdensbanken anslår at energipriser kommer til å øke 24 prosent i 2026

Energiprisene kan komme til å øke enda mer hvis krigføringen i regionen eskalerer og forstyrrelsene i forsyningskjedene fortsetter lenger enn ventet, opplyser Verdensbanken tirsdag.

I bankens grunnscenario legges det til grunn at det vil være noenlunde normal trafikk innen oktober.

Prisene på råvarer kommer generelt til å øke 16 prosent, ifølge beregningene. Det legges til grunn skyhøye priser på energi og gjødsel, samt for flere viktige metaller.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Superdatamaskinen vokste 50 prosent på få måneder. Nå skal Sigma2 skaffe enda en

Oljeprisen kan bli 115 dollar

Krigen har ført til betydelige forstyrrelser i olje- og gasshandelen globalt. Før krigen ble rundt en femdel av verdens olje og gass fraktet gjennom Hormuzstredet.

Oljeprisen har fortsatt å stige tirsdag. Forsøkene på å få slutt på krigen mellom USA og Iran har stagnert, og trafikken gjennom Hormuzstredet er fortsatt svært lav.

Gjennomsnittsprisen på nordsjøolje kan bli så høy som 115 dollar fatet i år dersom det tar lenger tid enn ventet å få oljehandelen tilbake til normalt og det blir ytterligere skader energiinfrastruktur, ifølge rapporten.

Vil ramme fattige hardest

Energiprisene vil i 2026 være på det høyeste nivået siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022, ifølge Verdensbanken.

Sjokket vil ramme de fattigste hardest og øke problemene for utviklingsland som allerede er svært gjeldstynget.

– Krigen rammer verdensøkonomien i kumulative bølger: først gjennom høyere energipriser, deretter høyere matpriser, og til slutt høyere inflasjon, som vil presse opp rentene og gjøre gjeld enda dyrere, sier Verdensbankens sjeføkonom Indermit Gill.